Mirela Vaida și soțul său au ”fugit” într-o vacanță romantică. Ce destinație au ales cei doi

Mirela Vaida a petrecut clipe romantice în acest weekend, alături de soțul său, Alexandru Vaida. Prezentatoarea emisiunii ”Acces Direct” și partenerul ei au optat pentru o destinație cu multe obiective turistice.

Mirela Vaida și soțul ei, vacanță romantică peste hotare: ”Nu mă dezamăgește niciodată”

Mirela Vaida și-a petrecut weekend-ul în Milano, Italia, cu soțul său. Acolo, ambii s-au bucurat de momente memorabile pentru întreaga viață și s-au delectat cu tot ce este mai bun.

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea și-a împărtășit cu fanii experiența trăită și a postat câteva imagini din scurta relaxare.

”Ce bine face spiritului sa mai iasa din programul zilnic! 😊❤️ Iar Italia nu ma dezamageste niciodata! Sa aveti o duminica frumoasa si voi”, a scris Mirela Vaida

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Mirela Vaida, căsnicie de peste un deceniu cu Alexandru Vaida

Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite prezentatoare din țară, dar și artiste. De mai bine de un deceniu este căsătorită cu Alexandru Vaida,

În cadrul podcastului artistului Valentin Sanfira, moderatoarea a mărturisit că odată cu venirea copiilor pe lume, ea și soțul petrec mai puțin timp împreună. Uneori, chiar dorm separați.

ADVERTISEMENT

”Știi ce se întâmplă? Uite asta se întâmplă. Ne luăm cu treabă zi de zi, venim obosiți acasă, suntem rupți, adormim. Eu adorm cu copiii în pat, că le zic povestea de noapte bună, rugăciunea și…

Eu adorm înaintea lor. Când mă mai întâlnesc și cu soțul meu… e 6 dimineața. Zic: «Ce am făcut, mă? Iar am dormit separați?». Al meu zice: «Da, dar și când te prind…»”, a dezvăluit Mirela Vaida în podcastul menționat.

ADVERTISEMENT

Cu ce se ocupă soțul Mirelei Vaida

Bărbatul călătorește foarte mult, așa cum a declarat chiar prezentatoarea Acces Direct pentru

ADVERTISEMENT

”El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, a precizat Mirela Vaida pentru revista Viva!