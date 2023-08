Mihai Iosif a vorbit despre cel mai mare regret al carierei de jucător la SUFLET DE RAPIDIST. din România nu este împlinit, deoarece și-ar fi dorit să îmbrace de mult mai multe ori tricoul „alb-vișiniu”.

Miță Iosif, cel mai mare regret al carierei: „Nu sunt împlinit!”

încă de la vârsta de 7 ani. „Miță” a debutat pentru giuleșteni la vârsta de doar 15 ani, în Divizia B, în înfrângerea cu Tractorul Brașov, scor 0-2. La nivelul primei divizii, fostul fotbalist a debutat pentru Rapid la 17 ani.

Deși a fost unul dintre cele mai promițătoare nume de la centrul de juniori al Rapidului, Mihai Iosif și-ar fi dorit să joace mai mult la nivel de seniori pentru clubul giuleștean. „Am venit la 7 ani la Rapid. N-am jucat nicăieri doar la Rapid de la juniori până la seniori. Am fost la lotul național.

Nu sunt împlinit. Și asta e o rană de-a mea. Mi-aș fi dorit să joc mult mai mult la Rapid. Atunci era o politică, veneau jucători de peste tot. Este o rană pentru că am muncit extraordinar de mult”, a declarat Mihai Iosif, la SUFLET DE RAPIDIST.

„Mai erau unii de mai suflau prin ureche”

„Nu am lipsit în viața mea de la un antrenament, poate din motive medicale. Eram mai boem în sensul că vorbeam, râdeam, mai caterincos. Mai erau din ăștia de mai suflau prin ureche. ‘Stai, bă, nu-l băga pe ăla că nu știu ce’. În ziua de azi nu cred că mai există așa ceva.

Prima oară am stat un an și jumătate doar m-am antrenat. După aceea la cei cu trei ani mai mare m-a băgat nea Rică Răducanu câte 10-15 minute. După aceea am fost la cei cu doi ani mai mare în care am jucat non-stop. Grupa mea de suflet este 2001, am câștigat două campionate pe București. Numai rapidiști și toți copii săraci, cu covrigi, cu fugit în spate cu rucsacul. Apă plată de la robinet.

Așa ne antrenam, așa jucam. Mingile ni le-au făcut cadou un grup de suporteri. Prieteni de-ai mei cărora le-am spus că nu avem mingi și au făcut chetă și am adus mingile. Atunci am luat campionatul pe București de două ori”, a mai spus Miță Iosif.

Motivul pentru care fotbalistul Mihai Iosif nu a prins mai multe meciuri la Rapid: „Am avut o concurență extraordinar de mare”

Mihai Iosif, antrenorul Rapidului din perioada martie 2021 – martie 2022, a recunoscut că și-ar fi dorit să joace mai multe meciuri pentru clubul său de suflet. Fostul fotbalist a precizat că a întâlnit antrenori care nu aveau încrederea de a promova tineri.

Totodată, „Miță” a avut parte de o concurență acerbă pe postul său în perioada în care a îmbrăcat tricoul „alb-vișiniu”. „E o rană. Mi-aș fi dorit să joc mai mult la Rapid. Ca mine au fost foarte mulți juniori. Foarte mulți juniori talentați. Eu îi cunosc, pot să vorbesc de generația ’70, până undeva la ’78. Fiecare grupă avea 2-3 jucători buni. Din păcate, aceea era politica clubului.

Am debutat la 15 ani în Divizia B când am promovat și ca jucător, chiar dacă a fost un singur meci cu Tractorul Brașov. Puteam să am mult mai multe meciuri. Nu pot să zic că n-am avut antrenori care nu m-au avut la suflet.

Ar fi o minciună. Dar nu aveau încrederea de a promova tineri. Am avut o concurență extraordinar de mare. Pe postul meu era Chiriță, Țîră, Vlădoiu, Lupu”, a încheiat Mihai Iosif.

