Mihai Iosif . Fostul antrenor din Giulești, care a readus clubul „alb-vișiniu” pe prima scenă a fotbalului românesc, a început să facă pași în spate după înfrângerea giuleștenilor, scor 0-2 cu Poli Timișoara în optimile Cupei României din 2021.

Mihai Iosif, un antrenor apropiat de jucători: „Indiferent la ce echipă voi lucra, asta voi face”

Mihai Iosif a fost antrenor la Rapid în perioada martie 2021 – martie 2022 și . Antrenorul în vârstă de 48 de ani a promovat alături de clubul „alb-vișiniu” în SuperLiga, însă „Miță” a fost în cele din urmă demis. Deși i s-a reproșat că este un antrenor care se atașează foarte mult de jucători, Mihai Iosif a explicat că nu își va schimba filosofia.

„Este un film despre niște antrenori pe un canal care dă filme cu un vestit antrenor de baschet. Vă dau prin comparație. Toți îmi spuneau chestia asta: ‘Băi, ești prea apropiat de jucători, băi, ești prea familiar cu ei’.

Antrenorul respectiv spunea aceleași lucruri: ‘Da, așa o să fiu’. Credea că face rău. Nu, am făcut un lucru foarte bun și așa îl voi face mereu. Voi fi apropiat de jucători, păstrând respectul, păstrând limita, dar până la urmă trebuie să știm că ei joacă. Nu joc nici eu, nici altcineva. Ei sunt pe teren.

Indiferent la ce echipă voi lucra, voi fi foarte apropiat de jucători. Și profesional, dar și uman. Face parte din filosofia mea de antrenor, din psihologia mea pentru că jucătorul trebuie să te simtă că ești aproape de el, că ești trup și suflet lângă el. Cel mai important lucru este să fii drept chiar dacă greșești”, a declarat Mihai Iosif, la SUFLET DE RAPIDIST.

Unde s-a produs „ruptura” Miță Iosif – Rapid: „Sus, în vârf, aerul e mai rarefiat”

Scaunul lui Mihai Iosif la Rapid a început să clatine, după înfrângerea surprinzătoare a „alb-vișiniilor”, scor 0-2 cu Poli Timișoara în optimile Cupei României. De altfel, „Miță” își reproșează la doi ani distanță faptul că a greșit alcătuirea echipei de start.

„Cu siguranță și eu am greșit în anumite momente. Unul îl știu care mă macină cred că toată viața mă va măcina. Evenimentul Timișoara, meciul de cupă pierdut, acela nu o să-mi iasă până mor din cap.

Am greșit alcătuirea formației. 100% îmi reproșez pentru că eu ca rapidist trebuia să știu ce înseamnă Cupa României pentru suporteri și a părut, chiar dacă din punct de vedere profesional jucam cu o echipă de liga a doua, noi eram sus în Liga 1 în momentul acela, a părut că am tratat jocul superficial. Am greșit.

Conducerea nu mi-a reproșat pentru că le-am spus înainte. Dar în rest mi-a reproșat toată lumea. Cel mai mult mi-am reproșat eu, pentru că am pierdut. De-acolo a plecat o cădere. S-au înrăutățit lucrurile din punctul ăla, din toate punctele de vedere.

Când ajungi sus, în vârf, aerul e mai rarefiat și vrea toată lumea să te tragă. E rarefiat rău și nu am mai avut oxigen. M-am dat mai jos. Am ajuns pe stradă”, a mai spus Mihai Iosif.

