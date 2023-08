Visul “nebun” al lui Miță Iosif la Rapid: “După asta pot să mor!”

Fostul tehnician a stat la echipa giuleșteană în perioada în care echipa a promovat în SuperLiga și a mai rezistat câteva luni în primul eșalon. Mihai Iosif a vorbit despre visul său la Rapid. Miță își dorește să realizeze un lucru măreț cu echipa de suflet.

Mihai Iosif: “Îmi doream să ieșim campioni”

despre perioada în care a fost antrenorul giuleștenilor. Rapidistul a explicat faptul că atunci când a adus echipa în primul eșalon, simțea după câteva meciuri că poate câștiga campionatul alături de jucătorii săi de atunci.

“Nu se știe niciodată. În Giulești mă simt mereu ca acasă și este locul unde mă simt eu însumi. A fost un regret modul în care am plecat. Am prins atunci primul antrenament și prima conferință. Dar da, a fost un regret imens, pe care și acum îl am. Ce a însemnat perioada aceea la Rapid, nu poate fi descrisă în cuvinte.

În momentul în care am avut acel început de campionat fantastic, obiectivul clubului în primul an era rămânerea în SuperLiga. Iar eu am trecut mult peste acest obiectiv. Erau și mulți care abia așteptau să pierd, iar când câștigam îmi ziceau că am noroc.

După acel început fulminant, eu împreună cu jucătorii simțeam deja că putem mult mai mult. În subconștient, nu îmi doream intrarea în Play-off, îmi doream să ieșim campioni. Asta am crezut eu.

Chiar dacă erau echipe mult mai puternice decât noi atunci. Nu aveam un lot de primele 6, din punct de vedere numeric, dar aveam, poate, cel mai puternic vestiar din SuperLiga. Un an și jumătate cât am stat la Rapid, nu am avut niciun conflict între cei din staff și jucători sau în vestiar.”, a povestit fostul antrenor al Rapidului.

Visul lui Iosif la Rapid: “Voi muri fericit”

Invitatul de bază al emisiunii, Lucian Ionescu a vrut să știe un amănunt important despre ambiția lui Miță. Ionescu este de părere că prin deschiderea antrenorului față de jucători și de suporteri l-a costat plecarea de la Rapid. și a vorbit despre visul lui la Rapid. Fostul tehnician al giuleștenilor își dorește să câștige titlul cu Rapid.

“S-a dovedit că a fost. Eram la Rapid și nu puteam avea decât obiective îndrăznețe. Cu toate că nu avea condiții și a fost mai greu decât în alți ani. Ne antrenam pe unde era loc. Am avut o perioadă de vreo trei săptămâni în care ne antrenam constant la Buftea, după care nu ne-am mai putut antrena acolo, pentru că veneau loturile naționale. Era greu pentru cei care se ocupau de echipamente.

Ne schimbam pe afară, pentru că erau vestiarele mici pe unde mergeam. Mă bucur că atunci jucătorii au înțeles care sunt condițiile. Îmi doresc foarte mult să iau campionatul cu Rapid. Voi muri fericit.”, a mai spus Mihai Iosif, la SUFLET DE RAPIDIST.

