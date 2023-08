Miţă Iosif, despre impactul pe care l-a avut Rapid în SuperLiga: “Credeam că rupem tot”. Exclusiv

Rapid a revenit în vara anului 2021 în SuperLiga, . Omul care i-a preluat pe giuleşteni într-o situaţie dificilă în liga secundă, dar care a reuşit o promovare miraculoasă.

Miţă Iosif, despre impactul pe care l-a avut Rapid în SuperLiga

, Mihai Iosif a declarat că impactul SuperLigii nu a fost atât de puternic resimţit şi după o serie de rezultate pozitive credea atât el, cât şi jucătorii şi fanii, că Rapid va rupe tot şi va domina. Nu a fost să fie şi în primul sezon de la revenire, giuleştenii au ratat play-off-ul:

“Nu cred că există un garant al performanţei. Îţi garantează cineva că ia campionatul? Poţi să ai cu x rezultate mai bune ca y. Garantezi tu? Cu ce garantezi, cu casa? În primul rând, eram la Poiana Braşov şi venea un jucător pe zi.

N-aveam lot, totul s-a făcut foarte repede. La meciul cu Chindia din prima etapă, n-am jucat un meci amical în acea formulă. I-am spus şi lui Albu, care abia venise, că targetul este să ajungă la echipa naţională.

I-am dat şi o libertate mai mare, îmi plăcea să urce pe faza de atac, ca o surpriză. La fel Alex Ioniţă. A venit în toamnă, fusese suspendat, era în urmă. A ajuns într-un punct foarte înalt şi eu speram să spargă gheaţa.

“Simţeam şi în tribune că anul ăsta rupem. Credeam că rupem tot”

Sefer a ajuns la Jocurile Olimpice, Rareş Ilie, Pănoiu au ajuns la lot. S-au întâmplat lucruri frumoase. Am avut mult ghinion. Foarte mult. Îmi aduc aminte la meciul cu Craiova.

Am avut 1-0 la pauză. N-au ajuns la poartă în prima repriză şi apoi ne-au cocoşat după ce am rămas în 10. Nu aveam un lot aşa numeros. Este diferenţă. M-am adaptat destul de bine la SuperLiga.

Am avut şase meciuri fără gol. Poate şi chestia asta a fost reversul medaliei. Am crezut prea mult. Simţeam şi în tribune că anul ăsta rupem. Credeam că rupem tot. Dar noi nu eram foarte bine organizaţi. Nu aveam unde să ne antrenăm.

“N-am câştigat niciun meci în care am stat în tribună”

Am încercat să ne facem jocul nostru. Cred că un singur meci l-am pierdut clar, cel de la Constanţa cu 0-2. Dar şi atunci am avut două schimbări în primele 10 minute. Dragoş Grigore şi Alex Ioniţă, ne-am dereglat.

Am avut foarte multe egaluri. Multe meciuri cu oameni în minus. Poate şi eu transmiteam o agresivitate. La meciul cu UTA Arad, stăteam cu Nico la prânz să povestim. Nu ştia cum să îmi spună că sunt suspendat. Nu mi-a căzut bine.

N-am câştigat niciun meci în care am stat în tribună. Am fost în Turcia în cantonament. Ploua torenţial. Am stat cu jucătorii în mijlocul lor. M-au întrebat doi, de ce nu am stat sub copertină. Păi le-am spus că aşa cum îi plouă pe ei, mă plouă şi pe mine. Nu puteam să le spun ce să facă, ei ud fleaşcă, eu uscat”, a spus Iosif la “SUFLET DE RAPIDIST”.

