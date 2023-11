Mitică Dragomir, laude pentru Becali, Rotaru şi Neluţu Varga: “Fără ei, fotbalul românesc se desfiinţa!”

Într-o discuție cu jurnalistul Cristi Coste, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a făcut o listă a oamenilor de fotbal pe care-i apreciază, în frunte cu Gigi Becali, Mihai Rotaru sau Neluțu Varga. Au mai fost incluși în top personaje din fotbal precum Dani Coman, Cornel Șfaițer sau Dorinel Munteanu.

Mitică Dragomir laude pentru Becali, Rotaru şi Neluţu Varga

”Antrenorii trebuie să fie antrenori. Antrenorii antrenori sunt puțini în lume, dacă sunt jucăriile lor n-ai ce să faci. Să-ți mai spun, sunt și celelalte echipe. Și patronii ăștia, ai făcut analiză la Becali.

Domnule, Becali, Rotaru și Neluțu Varga, dacă nu existau, trebuiau inventați pentru că fotbalul românesc se desființa. ”, a transmis Mitică Dragomir. ”Nu l-ați băgat pe Dan Șucu?”, s-a mirat Cristi Coste, după care a primit o replică pe măsură:

”Așa ar trebui să-l pun pe Hagi pe primul loc. Dacă nu existau acești oameni, sau e ăsta de la Iași, Șfaițer, e un tip priceput. E Dani Coman la Sibiu, super priceput”. Cât despre Valeriu Iftime de la FC Botoșani, acesta nu a prins lista de favoriți a lui Mitică Dragomir.

?”, i-a ridicat Cristi Coste mingea la fileu Oracolului. ”Pe cel de la Galați l-aș pune, pe Dorinel. L-aș pune antrenor, la una din echipele naționale. La oricare poate să fie, acolo deocamdată e Edi, care califică echipa”, a completat Mitică Dragomir, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

În urmă cu ceva timp, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că ar avea de recuperat multe zeci de milioane de euro de la echipă, dacă ar fi să se retragă. “Dacă am câștigat bani din fotbal? Doamne ferește. Auzi ce întrebare îmi pune…Am de recuperat 23 de milioane. Am băgat 10 milioane de euro când am intrat în fotbal, când mi-au dat-o generalii și Armata.

Am venit eu, Pițurcă, am făcut scandal. Mai erau două meciuri și retrograda Steaua. La un moment dat, era o datorie de 40 de milioane euro. Am luat 30 înapoi și au rămas 10. Și am mai tot băgat până s-au făcut 23”, a declarat Gigi Becali.

La fel, despre Neluțu Varga se spune că a băgat în conturile clujenilor zeci de milioane de euro, în timp ce Mihai Rotaru a mărturisit că ar vrea să iasă din fotbal pentru că nu mai e dispus să investească mai mult de 5 milioane de euro anual.

