Dan Alexa, gata să demisioneze de la Botoşani: “Domnul Iftime doar să îmi dea de înţeles şi plec!”

FC Botoşani a pierdut fără drept de apel duelul cu . “Şepcile roşii” nu au avut nicio emoţie în deplasarea din Moldova, pe care au tranşat-o încă din primele 21 de minute graţie golurilor marcate de Nistor şi Vali Gheorghe.

Dan Alexa, gata să demisioneze de la Botoşani: “Este normal să se strige!”

Dan Alexa, antrenorul moldovenilor, a declarat că va pleca de la Botoşani în secunda în care patronul Valeriu Iftime îi va da de înţeles că nu îl mai doreşte pe banca tehnică:

“Am jucat cu o echipă foarte bună, este foarte greu să joci împotriva unei echipe ca U Cluj. Am început bine, dar la prima fază periculoasă a lor am luat gol. Apoi a venit şi golul doi şi a fost foarte greu să revenim.

De la 0-2 cu U Cluj este dificil să mai revii, o echipă de posesie, care are control. Îmi pare rău că nu putem fi mai pragmatici, mai atenţi. Este normal ca publicul să fie nemulţumit. Am venit cu intenţii bune.

Este normal să strige “demisia” este 0-3 şi asta rămâne. Ieşirea, am mai spus-o şi înainte de joc, în primul rând ne-au lipsit şase titulari. Nu i-am avut. Singura parte bună este că sunt foarte multe jocuri de acum înainte.

“Doar să îmi dea de înţeles şi plec”

Trebuie trasă linia foarte serios, făcută o analiză, pentru că atunci când nu câştigi deloc, e o problemă. Am vorbit cu domnul Iftime. Doar să îmi dea de înţeles şi plec. După meciul cu Sepsi am avut problema pe care am avut-o.

Am avut probleme la nivel de lot azi şi la nivel de “under”. Nu este întâmplător că luăm atâtea goluri. Avem meci de Cupă la Alexandria şi sper să arătăm altfel în aceste două jocuri”, a spus Dan Alexa la final.

După meciul dintre Sepsi şi FC Botoşani, pe care l-a încasat Pinson, subiect despre care FANATIK a scris pe larg după meciul de la Sf. Gheorghe.

FC Botoşani este pe ultimul loc în clasamentul din SuperLiga. Echipa patronată de Valeriu Iftime este ultima în SuperLiga, cu 6 puncte, fiind singura echipă fără succes în campionat.