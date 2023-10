Mitică i-a găsit avocați lui Gigi Becali pentru palmaresul Stelei. „L-au ars!”

Dumitru Dragomir intervine în procesul secolului dintre FCSB și CSA Steaua. Cele două entități se luptă de peste un deceniu pentru siglă și istorie. Echipa Armatei a avut câștig de cauză și este în prezent deținătoarea Cupei Campionilor.

CSA Steaua, victorie în fața FCSB-ului

“Nu am nicio părere în ceea ce privește hotărârile judecătorești. Eu, Dragomir, trecut prin instanțe, nu le comentez. Până când procesul nu se încheie definitiv, înțeleg că presa discută despre asta, dar eu, care am trecut prin instanțe atâta timp, nu am voie să vorbesc, chiar dacă este nedrept, asta rămâne valabil.

Chiar dacă instanța nu are dreptate. Judecătorii nu au cum să se priceapă la fotbal și nu acoperă toate problemele de la FIFA, UEFA și România. Nu au cum. Sunt foarte puțini oameni și foarte puțini avocați care se ocupă de astfel de probleme.

Eu i-aș fi recomandat lui Gigi Becali să-i ia avocați precum Mincu și Ciubotă. În rest, nu se pricep la problemele sportive. Cel mai competent dintre toți este Mincu. Dacă nu știi să explici corespunzător, judecătorul nu înțelege problemele legate de sport”, a declarat Dumitru Dragomir.

. Cu o miză de peste 50 de ani de istorie, echipa lui Gigi Becali speră să întoarcă decizia judecătorilor. FCSB are în acest moment palmaresul din 2003 în sus. În ciuda disputei dintre cele două entități, FCSB a avut în acest an o victorie. A reușit să se întoarcă pe Ghencea.

Dumitru Dragomir îl ajută cu avocați pe Gigi Becali

“Aici nu este momentul pentru lamentări, este un subiect de amuzament. Există și răzbunări. Judecătorilor nu le poți face nimic. Ei pot să dea sentințe severe, dar nu pățesc nimic, mai ales dacă au conexiuni. Nu cred că există vreun judecător care să aibă coșmaruri din cauza asta.

Categoric, Gigi a avut parte de dificultăți. Acesta este nivelul de răutate din România. Orice realizare în România este adesea taxată dur și se plătește scump, chiar și cu viața. Așa stau lucrurile. Notorietatea are un preț, și unul foarte mare. În plus, Becali a fost întotdeauna expert în marketingul său ieșit din comun.

Palmaresul, dacă nu are continuitate, nu poate fi considerat un palmares. În altfel de caz, nu poți să-l interpretezi corect. Este posibil ca la Înalta Curte să-și dea seama că a fost o greșeală și să îi ofere palmaresul lui Becali. Întregul palmares, fără nicio îndoială. Ce a achiziționat el? Pe ce a cheltuit bani?

Dacă îl alege pe Mincu, sunt sigur că va câștiga cu ușurință întregul palmares. El a achiziționat Steaua, care a avut continuitate, a participat în competițiile europene și a obținut performanțe. De ce au jucat imediat sub titulatura de Steaua? Faptul că ei sunt împotriva lui Gigi din cauza modului în care s-a comportat cu ei este o altă chestiune”, a completat Dumitru Dragomir.

Dragomir este in tabara lui Becali