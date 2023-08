Mitică, secretul tinereții fără bătrânețe. „Așa stau mereu! El m-a învățat”

La Max Profețiile lui Mitică, , așa cum ne-au obișnuit de la un episod la altul. Fostul președinte de la LPF i-a dezvăluit gazdei emisiunii care este secretul unor picioare în formă după o carieră de fotbalist.

Mitică Dragomir: “Așa stau mereu! El m-a învățat”

Mitică Dragomir i-a povestit lui Horia Ivanovici ce sfat a urmat după cariera fotbalistică. Fostul șef LPF a explicat care este secretul unor picioare tinere și în formă. Dumitru Dragomir a învățat acest lucru de la un doctor, de pe vremea când era jucător la Vâlcea și se accidentase.

“Mă doare un picior, dar am luat o pastilă și mi-a cam trecut. Nu știu de la ce este. Că eu stau cu picioarele în sus în mașină. Am un burete special și stau cu picioarele în sus pe bancheta din spate. Nu pot să stau cu picioarele în jos, așa m-am obișnuit. Am picioare de om de 16 ani. Nu am nicio venă, nimic.

Am avut un doctor la Vâlcea când jucam eu fotbal și apoi am fost conducător de club acolo. Mărgărit îl chema. Mi-a zis că dacă vreau să nu am probleme niciodată cu varicele, să stau cu picioarele ridicate mai des. Aveam 25 de ani pe atunci și mă accidentasem. Și de atunci doar așa stăteam și la birou.”, a explicat Dumitru Dragomir, la Max Profețiile lui Mitică.

Mitică Dragomir spune nu viciilor

în general. Fostul șef LPF a explicat care sunt motivele pentru care nu fumează și nu bea. Ca să exemplifice mai bine aceste lucruri, la MAX Profețiile lui Mitică, invitatul special a povestit câteva momente din copilăria. Perioada aceea fiind cea care l-a determinat să spună nu viciilor.

”Am băut la o pomană, aveam șase ani. M-am matolit de nu mai beau nimic. La șase ani mi-au dat ăia țuică. De Paști, când se ducea toată lumea la biserică, m-am dus cu mama. Ăia îmi ziceau ‘Mitică, bea să vei ce bună e’. Am vomitat. De atunci, să nu mai văd băutură.

Iar cu țigările, eu n-am fumat toată viața. Aveam vreo 10-12 ani și îmi adusese un naș de-al meu o trotinetă. În prima zi i-am rupt roata și mă plimbam cu ea cu o roată legată cu sârmă, pusă pe un șurub.

Am adunat chiștoace, mi-am făcut vreo țigară așa, și am fumat în casă, aveam o cameră mică, unde dormeam toți trei, eu, mama și tata.Vine mama acasă și vede fum în cameră. Zice ‘ia hai aici’.

Eu pusesem țigara într-un pahar și mama a văzut imediat. Îmi zice că am început să fumez. Mi-a zis să deschid gura și mi-a băgat țigara aprinsă pe gât. De atunci nu am mai fumat”, a mai spus Mitică Dragomir.

MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, emisiunea de tip podcast realizată de HORIA IVANOVICI cu fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, este transmisă în exclusivitate pe FANATIK.RO în fiecare luni, de la 13:15. Reluarea are loc miercuri, pe YouTube și Facebook, de la ora 10.30.