Mititelu, anunț șoc: „Rotaru a vorbit cu fiul meu să facem fuziune la Craiova”

Adrian Mititelu a intervenit telefonic Patronul lui FC U Craiova 1948 a mutat din nou în războiul cu Mihai Rotaru și Universitatea Craiova și a dezvăluit că rivalul său a făcut presiuni ca cele două echipe din oraș să fuzioneze.

Adrian Mititelu, anunț bombă despre Mihai Rotaru: „L-a sunat pe fiu-miu să facem fuziune”

Nu e liniște deloc în Craiova. Adrian Mititelu a luat din nou foc, mai ales după ce Patronul lui FC U Craiova 1948 a lansat noi atacuri împotriva rivalului Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

„Să îl întrebați de unde a cumpărat? E singurul patron care a devenit așa zis patron, dar fără să cumpere de la nimeni. A, lui i-a dat-o primăria. Ai mai pomenit să îți dea primăria o echipă?

Luați toată istoria patronilor din România. Cum să fii propietar pe o echipă direct în Liga 2, înființată de către FRF și primărie, care nu are nicio atribuție să se ocupe de fotbal. El e patronul Universității Craiova? Până la urmă zicea că e o chestie de stat, cum ajunge omul să fie patron?

ADVERTISEMENT

El poate să spună că a băgat și 50 de milioane. Poți să bagi și 400. De la cine a cumpărat-o? Eu știu că am cumpărat-o de la Staicu, Staicu a luat-o de la Nețoiu.

Dacă el crede că a scăpat… L-am adormit în în perioada asta. El a încercat, a luat legătura cu băiatul meu să facem fuziune. Vă spun adevărul. Ca să mă adoarmă. El a inițiat totul și el mi-a pus galeria în cap. El se lăuda cu palmaresul la Gogoașă de luni de zile.

ADVERTISEMENT

El de ce propune? Ca să scape din ce a făcut. Întrebați-l să recunoască dacă are bărbăție. Eu am stat cuminte ca să-i atrag într-o cursă, dar sincer să fiu nu am putut să mă mai abțin.

Ce mi-au făcut mie bandiții ăștia. M-au băgat la pușcărie nevinovat, fără să fac vreo faptă penală, numai ca să împiedice revenirea echipei și să îmi închidă gura”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FANATIK SUPERLIGA s-a întors în forță cu un nou sezon, în care analiștii FANATIK și invitații speciali vor întoarce pe toate părțile fotbalul românesc. Aici veți găsi cele mai tari exclusivități și cele mai spumoase declarații. Emisiunea va fi în direct NUMAI pe FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, și în premieră de la 17:30 pe Youtube Fanatik, dar și pe paginile de Facebook Horia Ivanovici Oficial și Fanatik.

ADVERTISEMENT