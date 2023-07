Mititelu vrea să îl bage la puşcărie pe Rotaru: „Detonez bombele! O să îl vedeţi la Parchet”

Adrian Mititelu a avut și l-a desființat pe rivalul de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru. Dezvăluiri în premieră ale patronului lui FC U Craiova 1948.

Adrian Mititelu vrea să îl bage la pușcărie pe Mihai Rotaru: „O să îl vedeți la Parchet!”

Adrian Mititelu a vorbit despre afaceri „necurate” încheiate de Mihai Rotaru, care ar avea conform spuselor lor relațiie la nivel foarte înalt: „Ei puseseră mâna pe justiție! Au pus mâna pe niște ștampile de judecători și au făcut ce-au vrut cu ele! Să vă dau de Rotaru câți bani a primit el de la cei care conduc licitațiile din Craiova?!”.

Patronul lui FC U Craiova 1948 susține cu tărie că poate demonstra ceea ce susține: „Nu el, indirect! A băgat firmele la licitații și acuma… Am dovezi, domne! Că de când am venit numai la asta lucrez! Am dovezi, am acte, am licitații trucate!”.

Mititelu anunță că lui Mihai Rotaru i se va deschide urmărirea penală: „S-a certat, de-asta face pe supăratul, că nu i-a dat licitațiile pe care le-a vrut el! Acuma detonez bombele cu Rotaru, să vedeți cine e! Acum am prins curaj că începe dosarul acuma, i se dă drumul!

Într-o săptămână, două o să-l vedeți pe la Parchet! Și pe el și pe judecătorul Buda. Oricum, procurorii știi ce au făcut ei? Au zis: ‘Lasă, mă, că nu mai avem nicio treabă acolo. Gata! Cum am închis noi atâtea dosare…’.

Adrian Mititelu susţine că Mihai Rotaru a vrut să îi dea Universitatea Craiova în schimbul unui teren: „Sărăcia lui de echipă, făcută politic”

Mihai Rotaru a susținut în repetate rânduri că , iar Adrian Mititelu a dezvăluit că i-ar fi propus să îi preia echipa: „Acuma, în nebunia lui, voia iar să îi dau teren ca să îmi dea el sărăcia lui de echipă, făcută politic! Haideți, gata! V-am spus prea multe de data asta.

După zece ani se va face dreptate! Se va vedea adevărul. O să vedeți cine a distrus cu adevărat Universitatea Craiova și câtă dreptate a avut Mititelu. Acuma o să iasă totul la iveală. Începe ancheta acuma, să vedeți ce față face, îi trece și de campionate și de cupe! Am fost victima unor lucruri extrem de murdare!

Gata, începe balul! O oră de liniște să nu mai aibă! Dosarul e dovedit cu tot ce au făcut ei. Nu mai vorbiți acuma de legături, că s-ar putea să fie cu brățări! Dovezile le au procurorii și o să le vedeți și voi în curând. Să vedeți cum a funcționat crima organizată în țara asta! Mi-a cerut 10 hectare de teren intravilan. Face 30 de milioane de euro. Nu e mult. Mă lăsa în pace, nu că îmi dădea echipa”.

„Omul ăsta a vrut să îmi distrugă și familia, nu numai pe mine! S-ar putea să nu mai apucăm următorul meci direct!”

Adrian Mititelu a continuat declarațiile extrem de acide la adresa lui Mihai Rotaru: „Mi-a cerut 10 hectare de teren intravilan. Face 30 de milioane de euro. Nu e mult. Mă lăsa în pace, nu că îmi dădea echipa. Voia el să se asocieze cu mine. Există vreodată posibilitatea să mă asociez eu cu Rotaru?!

Vrăjeală cu asocierea! Voia doar să scape de echipă! Tot timpul am zis că la un moment dat o să se facă dreptate, dar îmi pierdusem nădejdea. A ridicat echipa că a avut susținere, când îți dă ANRP-ul 40 de milioane, îți ridică un stadion nou la dispoziție, ușor faci treaba asta. El a furat startul cu mulți bani dați de stat în conturi, sprijinit politic și pe cadranul altuia!

Omul ăsta a vrut să îmi distrugă și familia, nu numai pe mine! Au încercat să mușamalizeze și cu ajutorul presei să creeze o altă impresie asupra evenimentelor. De aceeași situație a suferit și Steaua”.

O să vedeți înregistrări cu oamenii lui Rotaru, cu Milică ăsta! E locotenentul lui. O să vedeți ce au vrut să pună la cale. Acuma, nu mai spun de ce au făcut acum 10 ani! Planul era să scoată Peluza Sud, să nu ne mai sprijine, ca să mă facă pe mine să fuzionez cu ei acuma! Deja au apărut înregistrări în presă. S-ar putea să nu mai apucăm să jucăm următorul meci direct! E crimă organizată dovedită!”.

