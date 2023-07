Mihai Stoica, despre posibila retragere a lui Rotaru de la Craiova: „E orgolios!”

Managerul general al vicecampioanei României consideră că Mihai Rotaru este orgolios și ambițios, motiv pentru care nu se va retrage de la echipă decât în momentul în care titlul va ajunge din nou în Bănie.

Mihai Stoica nu crede că Rotaru se retrage de la Craiova

că Mihai Rotaru se va retrage de la Universitatea Craiova până când nu va reuși să câștige titlul, fiind de părere că patronul oltenilor este ambițios și orgolios:

ADVERTISEMENT

„Craiova are și jucători vandabili, dar, într-adevăr, ca să vinzi, ai nevoie de expunere în Europa și acum nici nu joacă în Europa. Nu îl cunosc bine pe Mihai Rotaru, dar îl văd ca pe un om orgolios și ambițios.

Nu îl văd plecând înfrânt. Mai degrabă îl văd plecând doar dacă va câștiga campionatul, urmând să investească și mai mult. Înfrânți au plecat cei care nu au câștigat niciun campionat!”

ADVERTISEMENT

„Cred că e totuși suficient să te consideri realizat ca investitor în fotbal dacă iei un campionat. Nu l-a luat! A condus 1-0 în finala campionatului, pe teren propriu cu CFR Cluj. Ghinionul a fost că s-a jucat meciul în pandemie. Nu va afecta această decizie noul sezon.

N-o să înțeleg niciodată cum stă treaba cu palmaresul. Palmaresul e al celor care au câștigat. Nu pot să vorbesc despre ceva ce nu înțeleg, e ca și cum aș vorbi despre cricket”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru vrea să plece de la Universitatea Craiova

chiar în ziua în care Universitatea Craiova a câștigat în instanță palmaresul că vrea să plece de la Universitatea Craiova: „E victoria orașului, nu a mea! Fiind o luptă în instanță, care a durat aproape 10 ani de zile, este o satisfacție.

Poate e cea mai importantă victorie după câștigarea stemei și cea a dreptului de a folosi numele. Avem acum practic sfânta Treime. Cum am mai spus-o ele trebuie să fie și să aparțină orașului!

Este definitivă și executorie, șansele tind spre zero să se schimbe ceva, noi am câștigat și pentru că fusese speța în prezența stemei și a denumirii”.

ADVERTISEMENT

„Este o euforie la nivelul tuturor suporterilor, care vor ajuta echipa, vor sufla vântul din pupă. Eu nu iau deciziile în funcție de ce se întâmplă azi sau mâine. Am spus că voi sta 10 ani în fotbal și mi-am depus mandatul.

Am spus că trebuie să găsim alte soluții, am anunțat și orașul Craiova, pentru că merită orașul să aibă o echipă și să fie o echipă mare. Eu am ajutat să renască echipa, am avut chiar niște momente foarte bune, dar n-am reușit să fac o echipă mare.

Am anunțat că trebuie să găsim alte soluții. Eu nu voi lăsa Universitatea Craiova să moară, dar trebuie să găsim soluții, să fiu înlocuit și să stau mai mult ca suporter, să investesc anual 1 milion-1 milion și jumătate de euro”, a mai spus Mihai Rotaru, la TV .