Adrian Mititelu explică alegerea lui Dică la FCU Craiova: “Îmi place ca om”

În ciuda trecutului său ”stelist”, dar și a faptului că a retrogradat CS Mioveni, Adrian Mititelu crede că Nicolae Dică are ce-i trebuie pentru a ajunge în play-off cu echipa craioveană. Mai mult, Mititelu e convins că majoritatea fanilor îl vor accepta fără probleme pe Dică, atât timp cât acesta va avea rezultate bune.

Adrian Mititelu explică alegerea lui Dică la FCU Craiova

40 de ani pentru un antrenor e o vârstă tânără, promite. Are o experiență, îmi place mie așa ca om, poate să fie o soluție. I-am dat o șansă, a fost una dintre variantele pe care am ales-o. Legal de situația de moment cu staff-ul pe care-l avem, cu jucătorii aduși deja, nu ne puteam permite să începem un proiect de la zero, avem deja început un proiect care sperăm să aibă un campionat bun. El și-a dorit, noi ne-am dorit, n-a fost nicio problemă. Au fost mai mult discuții să ne cunoaștem mai bine, discuțiile au fost foarte sumare”, și-a început Mititelu discursul, în direct la FANATIK SUPERLIGA

Într-o notă amuzantă, Adrian Mititelu a recunoscut că Nicolo Napoli are în continuare mulți fani la Craiova, care ar putea fi ostili cu orice antrenor ar veni pe banca oltenilor, exceptându-l pe italian. Cu toate acestea, crede Mititelu, Nicolae Dică are toate perspectivele pentru a obține rezultate bune, deci va fi acceptat și îmbrățișat de toți fanii, în cel mai scurt timp.

”Vă dați seama că încă la Craiova bântuie stafia, nu, retractez, impresia că cel mai bun era Napoli. Napoli are 1000-2000 de simpatizanți care sunt activi pe rețelele de socializare, orice ai face, orice ai spune, nu există nimic mai bun ca Napoli. Oamenii au creat o adevărată nebunie, dusă până la paroxism împotriva lui Vasilică, neștiind despre cine vorbesc.

Impresia generală, majoritatea, a fost un semn bun. Au salutat venirea lui și au urat succes, au apărut chiar și unii care erau poate din fanii lui personali, a fost bine primit. Au mai fost și comentarii din partea altora, că vezi doamne a retrogradat cu Mioveniul și alte aberații. Știți cum este la noi, în sud și în Balcani, suporterii dacă merge echipa bine Dică va fi cel mai bun, dacă echipa merge rău Mititelu și Dică sunt cei mai răi”, a completat Adrian Mititelu.

Aflat în studio, analistul FANATIK SUPERLIGA Andrei Vochin i-a reamintit lui Adrian Mititelu un episod de acum 30 de ani, când Marius Lăcătuș a fost alungat din Craiova de fani, care nu au acceptat ca echipa lor să fie antrenată de un jucător emblematic pentru Steaua București. Cu toate acestea, crede Mititelu, oamenii și mentalitățile s-au schimbat între timp, astfel că Nicolae Dică nu va avea o problemă pentru că a îmbrăcat tricoul Stelei în trecut.

Comparație între Nicolae Dică și Marius Lăcătuș

”Nu eu, Dinel Staicu. Dică nu e perceput precum Marius Lăcătuș. Pe atunci erau vremurile ălea ultra regionale ale oltenilor, care nu acceptau, iar Lăcătuș a fost considerat un jucător advers foarte emblematic. A făcut și niște gesturi, când juca pentru Steaua și ne dădea gol făcea niște gesturi mai deplasare, suporterii l-au ținut minte. A fost emblematic pentru Steaua, pentru echipa familiei Ceaușescu. Dincolo de realizările sale, a jucat pentru echipa familiei Ceaușescu.

Noi am fost considerați un club care am suferit mult, a rămas această reminiscență a trecutului. Acum dacă ar mai fi chestia asta nu ar mai fi situația asta. Acum, dacă ne urâm între noi aici, suporterii noștri urăsc CSU mai mult ca pe Dinamo, Steaua sau alte echipe și invers, cei de la CSU ne urăsc pe noi”, a completat patronul celor de la FCU Craiova 1948.

În concluzie, Adrian Mititelu i-a creionat lui Nicolae Dică un obiectiv clar: accederea în play-off. Deși e conștient că acest obiectiv nu e ușor de realizat, patronul oltenilor crede că echipa sa are toate argumentele pentru a terminat sezonul regulat în primele 6 echipe ale campionatului în sezonul 2023-2024.

”Ce obiectiv are? Să intrăm în playoff, e obiectivul nostru al tuturor. E o rotiță din această mașinărie, trebuie să-i oferim toate condițiile, nu avem voie să ratăm primele 6, avem tot ce trebuie pentru chestia asta. Astea sunt chestii pe termen mediu și lung, noi vrem pe termen scurt să ajungem acolo, dacă echipa joacă bine, sunt multe echipe bune. Toți trebuie băgați în seamă, să vedem pe teren cine poate să arate fotbal, noi am arătat și fotbal. Noi am jucat fotbal, puteam fi fără emoții în playoff”, a concluzionat Adrian Mititelu.

