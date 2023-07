Mitriță are planuri mari la Universitatea Craiova: „Îmi place să visez”. Video

Alex Mitriță a revenit în tricoul „alb-albastru” pentru a-i ajuta pe olteni să câștige titlul de campioană în SuperLiga, iar mijlocașul este conștient de așteptările mari din partea suporterilor. Internaționalul român este cu gândul la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova și a declarat că este impresionat de suporterii din Bănie după prezentarea în mijlocul fanilor.

Alex Mitriță, semnal de alarmă înaintea derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova: „Este o echipă diferită”

Universitatea Craiova debutează în sezonul 2023-2024 din SuperLiga într-un derby cu Dinamo București. Derby-ul este programat luni, 17 iulie, de la ora 21:30, iar oltenii își doresc să câștige cele trei puncte din confruntarea din Capitală.

are amintiri de excepție din derby-urile cu Dinamo București, însă mijlocașul îi avertizează pe colegii din lotul „juveților”. Internaționalul român a declarat că trupa lui Ovidiu Burcă s-a schimbat de la ultimul derby cu el în teren, iar oltenii vor avea o misiune dificilă.

„Un cantonament nu foarte ușor, vă dați seama că perioada de pregătire mereu va fi grea, dar tragem tare să nu suferim în campionat. Țin minte foarte bine acel meci (n.r. Universitatea Craiova – Dinamo, scor 3-0), a fost un meci foarte bun pentru noi, victorie cu 3-0 în fața celor de la Dinamo.

Trebuie să uităm acel meci, Dinamo nu mai este acel Dinamo cu care am jucat atunci, este o echipă diferită și o să ne fie foarte greu în campionat. Perioada de pregătire este cea mai importantă pentru un jucător, am simțit-o și pe pielea mea când nu am avut o pregătire foarte bună în anii trecuți și am întâmpinat probleme în campionat. Cantonamentul pentru un jucător de fotbal este foarte important”, a declarat Alex Mitriță.

Alex Mitriță are planuri mari la Universitatea Craiova: „Îmi place să visez”. Ce spune despre primirea în Bănie

își dorește medalia de campion cu Universitatea Craiova, însă mijlocașul se așteaptă ca întreg lotul „alb-albaștrilor” să fie în formă maximă. Acesta a rămas impresionat de modul în care a fost primit în Piața Mihai Viteazul de suporterii oltenilor și speră să îi bucure pe fani.

„Nu credeam că se poate întâmpla un asemenea lucru, pentru mine este și va fi o mândrie foarte mare. Ce s-a întâmplat în Piață este un lucru imens cum am spus-o, nu credeam că poate să vină atâta lume pentru un jucător, dar sunt foarte bucuros și mândru că s-a întâmplat la mine acest lucru.

Pentru mine este o motivație în plus, toți se așteaptă nu neapărat de la mine, ci și de la grup la foarte multe în acest an. Sperăm să dăm maxim la fiecare meci, iar la final să fim unde ar trebui să fim. Este departe să ne gândim acolo, dar îmi place să visez și cu cât visezi mai mult cu cât atragi lucrurile asupra ta.

Nu trebuie să o luam că trebuie să mă distrez pe teren, să nu înțelegem greșit. A fost un mesaj special pentru mine, l-am și tatuat. Trebuie să avem rezultate, să muncim și după ce ne ies toate bune putem să ne și distrăm. Nu știu ce mesaj să le ofer suporterilor, dar știu că sunt alături de noi tot timpul, știu că așteaptă să înceapă acest campionat și împreună vom face lucruri mari”, a declarat Alex Mitriță.

