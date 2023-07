Alertă la Universitatea Craiova cu două săptămâni înainte de startul din SuperLiga. Alex Mitriță a ieșit cu probleme medicale și e departe de cea mai bună formă

Universitatea Craiova a trecut deja peste al treilea test al stagiului de pregătire din Bulgaria, însă principala îngrijorare a staff-ului lui Eugen Neagoe este Alex Mitriță. Mijlocașul prezentat cu fast la formația din Bănie nu s-a dovedit a fi în cea mai bună formă în primele trei partide amicale, fiind schimbat și în două meciuri din cauza presupuselor probleme medicale.

Alex Mitriță, principala îngrijoare a staff-ului Universității Craiova înaintea startului din SuperLiga! Cum s-a descurcat starul din Bănie sub comanda lui Eugen Neagoe

Universitatea Craiova se pregătește intens în stagiul de pregătire din Bansko pentru reluarea campionatului, iar Eugen Neagoe are grijă ca elevii săi să fie în cea mai bună formă la derby-ul cu Dinamo. Totuși, nu toți jucătorii „alb-albaștrilor” dau „semne” că pot fi într-o formă maximă încă din prima etapă.

a revenit la Universitatea Craiova în vara acestui an și le-a promis suporterilor olteni că „alb-albaștrii” vor avea un cuvânt greu de spus în lupta pentru titlu. Mijlocașul este cunoscut pentru calitățile sale tehnice și driblingurile amețitoare pentru defensivele adverse, însă acesta nu traversează cea mai bună formă în partidele amicale, iar internaționalul nu a bifat mai multe minute din cauza presupuselor probleme medicale.

Deși fără realizări pe tabela de marcaj, Alex Mitriță s-a descurcat bine în prima partidă amicală cu Botev Plovdiv, scor 2-0, în primele 45 de minute de la revenirea în Bănie. Mijlocașul a destabilizat apărarea bulgarilor și a reușit să creeze faze periculoase în tricoul „alb-albastru”.

Alex Mitriță nu a fost la fel de eficient și în confruntarea cu FC Drita, scor 2-0, fiind și unul dintre jucătorii care i-a dat emoții lui Eugen Neagoe în privința accidentărilor în ultimele două meciuri. Internaționalul român a acuzat probleme musculare în minutul 15, însă a reușit să continue până la pauza partidei amicale din Bansko.

Mijlocașul „alb-albastru” a părăsit suprafața de joc în minutul 36 după o intrare dură a unui fundaș bulgar, însă staff-ul medical al oltenilor nu își face griji în privința stării medicale a jucătorului. Astfel, Alex Mitriță nu și-a regăsit încă ritmul de joc la Universitatea Craiova.

„E bine că am terminat cu toții sănătoși. Mitriță a fost călcat pe tendon și, să nu riște nimic, a preferat să iasă, e normal”, a spus Alex Crețu după Universitatea Craiova – Ludogorets 0-2

Eugen Neagoe speră să îi readucă pe Alex Mitriță într-o formă de excepție până la derby-ul din prima etapă a SuperLigii cu Dinamo. Staff-ul lui „Geană” mai are la dispoziție aproape două săptămâni pentru a-l face pe mijlocașul „alb-albaștrilor” să „se distreze pe teren” din nou în campionatul românesc.

Gică Craioveanu a dat verdictul după transferul lui Alex Mitriță: „Singur nu poate să facă miracole”

a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre transferul lui Alex Mitriță la Universitatea Craiova. „Grande” este de părere că Eugen Neagoe mai are nevoie de întâriri pentru ca oltenii să se lupte la titlul de campioană a României.

„Este un transfer aparte, un transfer de care publicul avea nevoie pentru a se iluziona și a avea speranțe că va fi un an bun. Mitriță la Craiova a fost un lider, a avut parte de un public cald. Este un transfer pentru titlu da și nu, dar cred că singur nu poate să facă miracole.

Cred că mai trebuie aduși niște jucători, nu ne putem păcăli. Cred că mai trebuie doi, trei jucători de nivel. Am spus mereu că Universitatea are nevoie de un mijlocaș ofensiv, să pună în valoare jucătorii din față. Este un jucător și un transfer care te poate ajuta enorm în lupta pentru titlu, dar nu îți asigură un titlu.

Este nevoie de Mitriță și de vreo doi jucători de valori apropiate cu Mitriță. Craiova are urgentă nevoie de un mijlocaș ofensiv! Am spus-o de când a venit de la Pescara că este cel mai bun jucător din campionat, în primul rând pentru că are calitatea să scoată adversari din joc, ceea ce nu mai există în fotbalul modern”, spunea Gică Craioveanu.