MM Stoica a explicat de ce FCSB a refuzat Giuleștiul pentru meciul cu FC Voluntari: „Vrem să evităm problemele!”

Managerul general al vicecampioanei României a explicat că în momentul în care patronul Gigi Becali a aflat că National Arena va fi disponibil, lucrurile s-au lămurit imediat.

MM Stoica a explicat de ce FCSB nu va juca pe Giulești meciul cu FC Voluntari

MM Stoica a vorbit despre stadionul pe care cu FC Voluntari din penultima etapă, explicând motivele pentru care Giulești nu ar fi fost o variantă bună pentru echipă:

„Nu jucăm în Giulești pentru că e stadionul Rapidului și pentru că vrem să evităm problemele. Vor fi mulți suporteri de-ai noștri, care vor veni să ne susțină.

Eu cred că vor veni 25.000-30.000 de suporteri la meciul cu Voluntari, asta cred eu. Nu vrem pe Giulești, pentru că vrem să evităm conflicte între suporterii noștri și ai lor.

Cu 10 zile înainte de meci, poți să hotărăști de unul singur. A fost o discuție fără să fie consultat Gigi, era cumva o chestie între Giulești și Ploiești.

Când am aflat că și National Arena e liberă, Gigi a spus că acolo jucăm. La Ligă e pe Arena Națională, noi vrem să jucăm pe National Arena”, a mai spus MM Stoica, la TV .

FC Voluntari nu va mai evolua pe teren propriu până la finalul play-off-ului, pentru că ilfovenii au început modernizarea suprafeței de joc a stadionului „Anghel Iordănescu”.

MM Stoica, atac la conducerea lui CFR Cluj: „E o mare minciună ce a spus Cristi Balaj!”

când a auzit că președintele CFR-ului Cristi Balaj a spus că FCSB s-a interesat de un arbitraj străin pentru ultima etapă, explicând că Gigi Becali doar a fost curios dacă șefii campioanei României și-ar dori acest lucru:

„E o mare minciună pe care a spus-o Cristi Balaj. Valeriu Argăseală, mandatat de Gigi, l-a sunat și l-a întrebat dacă ar fi de acord cu un arbitraj străin, nu înseamnă că vrem străini să ne arbitreze, doar am întrebat, a fost curiozitatea lui Gigi.

Dacă Balaj a spus cum am spus eu, îmi cer scuze că am zis că a mințit. Nu s-a pus problema să cerem un arbitraj străin la meciul ăsta. Astea mai sunt curiozitățile lui Gigi, nu știu… întrbați-l pe el, nu pe mine.

Ar fi excepțională ideea cu VAR-ul, noi plângem de trei ani că vrem VAR, cum ar fi să nu vrem VAR chiar la meciul ăsta”.

„Noi suntem de acord, CFR-ul e de acord, dar înțeleg că sunt ceva probleme și nu se va juca. Probabil se așteaptă să se vadă cum o să arate ultima etapă.

Toată lumea e ok, mai puțin Crețu, Vinicius e ok. E cam sezon încheiat pentru Crețu, are o fractură la un deget de la picior, nu prea cred că mai poate juca sezonul ăsta”, a mai spus MM Stoica.