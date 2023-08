MM Stoica are un nou nick-name la FCSB. „Eu îi zic NeNe, de la neica nimeni”

Mai exact, Vivi Răchită nu a uitat cum MM Stoica a lovit un suporter al Stelei în trecut și cum a pus jucătorii să stea în genunchi în fața galeriei. Fostul antrenor al Petrolului a mărturisit că pentru el MM Stoica e Nene Stoica, de la Neica Nimeni sau No Name. Horia Ivanovici a intervenit: ”Asta n-o mai știam. Tu îi zici Nene nu Meme? Ce-ți place să-l arzi pe Nene”.

MM Stoica are un nou nick-name la FCSB

Eu nu-i zic Meme îi zic Nene, de la No Name, de la Neica Nimeni. De la Neaoșul Neica Nimeni. De la No Name. Ai văzut ce a zis săptămâna trecută? Că domnule pentru el Ghencea a murit, că îi plăcea stadionul ăla vechi, cu treptele ălea pe care le-a coborât el cu cinci bodyguarzi în spate să-i dea un pumn unui suporter de la Steaua, sau Ghencea aia când el a pus jucătorii în genunchi în fața galeriei, mă. Noroc că n-a prins generațiile noastre, ce genunchi își lua el.

Dacă n-a fost mingea la el, nu mai ai cu cine să joci, n-au avut ăia cu cine să joace, n-am mai văzut echipă în 10 să domine FCSB-ul cum au dominat danezii”, a răbufnit Vivi Răchită, în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”FCSB-ul e o echipă în formare, abia a început campionatul. Uită-te ce jucători au, ce calitate, cât costă”, a reacționat Horia Ivanovici, explicând că diferența de valoare e uriașă în favoarea danezilor.

Cu toate acestea, chiar și cu ironiile lui Vivi Răchită în cârcă, Meme Stoica a făcut o declarație imediat după meciul dintre FCSB și danezii de la Nordsjaelland. Într-o intervenție la Orange Sport, într-un dialog cu Basarab Panduru, MM Stoica a recunoscut că e uluit de forța pe care o are Nordsjaelland, formație care a dominat partida de aseară chiar în inferioritate numerică.

”Ajung foarte ușor la poartă, joacă foarte simplu, foarte mult din prima, cu schimbări de direcție. Nordsjaelland este un fel de Brighton, cu De Zerbi antrenor, de Danemarca. Participă foarte mulți jucători la construcție. Pandi, n-am văzut așa ceva, crede-mă! Astăzi mi-a arătat Elias. A pus stop când au pierdut o minge în terenul advers, la ultimul meci, cu Brondby. Zece jucători erau în terenul advers! Toți 10 jucătorii erau acolo!

Dacă reușești să ieși ai șanse mari, îi prinzi deschiși. Se duc sus de tot, cu fundașii dincolo de mijlocul terenului. Dacă îi prinzi, dacă pierd mingea, poți să-i amendezi”, a explicat MM Stoica, potrivit sursei citate. Vivi Răchită nu este la primul ”atac” la adresa lui MM Stoica. Fostul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești a fost deranjat și să-l vadă pe MM Stoica bucurându-se excesiv după victoria din Ghencea cu CFR Cluj, scor 1-0.

Vivi Răchită îl critică dur pe MM Stoica

”Nu l-am văzut cu danezii anul trecut (n.r. FCSB – Silkeborg 0-5). L-am văzut la penultima etapă cu Farul, în minutul 80, pe autostradă. Era pe A4 să meargă pe A2. La Constanța, la 2-3 a plecat. Nu avea ce să sărbătorească. Eu mor pe omul ăsta. Băi, frate! Nu ai avut niciun merit, că n-ai negociat pentru venirea pe Ghencea. A fost Vali Argăseală. N-ai avalizat biletul la ordin pentru garanții, a făcut-o Gigi Becali. N-ai făcut tu echipa, n-ai adus jucătorii, dar tu ai luat spuma după meci. De-aia e supărat pe noi că nu l-a vrut pe Djokovic. Uite că Djokovic îi dă cu terenul în cap. Îi dă cu meseria în cap.

Când era normal, pentru că echipa e în formă, să fii pe un trend ascendent din punct de vedere fotbalistic și câștigi meciuri, te duci tu repede să iei caimacul. Lasă, mă, jucătorii, lasă antrenorii, lasă pe cineva să fie acolo. Nu te duci tu în galerie. Care e meritul tău că nu înțeleg? Gigi Becali a zis că va da echipa surorii lui și că Meme rămâne. S-a retras Gigi Becali până acum? Încearcă să ia caimacul jucătorilor, oamenilor care fac meseria asta și care se sacrifică. Este slujitor al Stelei. Vrei să îl sunăm iar pe Gigi Becali să ne spună că Meme nu face nimic, doar stă pe la televizor? Bineînțeles, de acolo le știu. El se ocupă de baza de la Berceni și mai pe acolo. În rest, deciziile le ia Becali. Toate deciziile. Ne-a spus și Gigi acum”, a declarat Valeriu Răchită, pentru FANATIK SUPERLIGA.

