Pariul lui MM Stoica la FCSB: ”Ne-a dat pe toți peste cap! Știți ce mi-au spus?”

Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre George Gogescu, care la doar 17 ani joacă ca și mijlocaș defensiv la academia FCSB. Inițial, Gigi Becali avea de gând să-l împrumute pe tânăr, însă fotbalistul i-a convins pe toți în cantonamentul din Olanda să fie păstrat și are toate șansele să debuteze la FCSB în acest sezon de SuperLiga.

Pariul lui MM Stoica la FCSB

MM Stoica a recunoscut că optica staff-ului tehnic al FCSB s-a schimbat radical și Gogescu are toate șansele să ajungă titular în viitorul apropiat. ” și va fi titular în Liga 1. Pur și simplu ne-a dat peste cap pe toți, inclusiv seniorii au spus: De unde a putut să apară?. E atât de bun! În august face 18 ani, este inimaginabil”, s-a mândrit Mihai Stoica la Orange Sport.

Nu este pentru prima dată când Mihai Stoica îl laudă pe Gogescu. Oficialul de la FCSB a mai făcut acest lucru într-o intervenție avută pe 7 iulie. ”Am avut o surpriză foarte plăcută cu Gogescu, el a fost folosit și cu Anderlecht, și cu PAOK. Foarte bun, foarte, foarte serios. Gogescu arată foarte, foarte bine. O să vedem ce facem cu el. 2005, anul lui, e un an care se caută mult pentru cluburile din Liga 2”, transmitea atunci MM Stoica.

Așa cum fac mai toate echipele importante din SuperLiga, FCSB și-a dus în Olanda mai mulți juniori de perspectivă de la academie. Potrivit sursei citate, singurul care a impresionat cu adevărat a fost mijlocașul central defensiv George Gogescu. Jucătorul nu și-ar arăta vârsta de doar 17 ani și i-a impresionat deja pe toți, având așadar șanse să ajungă titular la FCSB. Vestea bună pentru ”roș-albaștri” e că Gogescu va fi eligibil pentru regula U21 din SuperLiga până în vara lui 2027.

produce în continuare fotbaliști de calitate pentru prima echipă, deși Gigi Becali nu a privit mereu cu ochi buni această investiție. De exemplu, acum un an, patronul celor de la FCSB decidea să restructureze academia și să desființeze jumătate din grupele de juniori, pentru că ar fi o investiție inutilă. În acel moment Gigi Becali reducea cheltuielile de la 150.000 de euro pe lună la 70.000.

“Păi 10 milioane când am luat clubul lui Talpan. Cu încă 10 milioane e dator clubul la mine. Dacă vând un jucător cu 20 de milioane, înseamnă că sunt pe plus. Dacă pot vinde societatea Steaua cu 20 de milioane, înseamnă că nu am profit, dar dacă o vând cu 10, înseamnă că pierd 10 milioane. Normal că e gaura mare.

Cine mă obligă pe mine să fac fotbal? Fac cum vreau eu, nu cum mă comandă Burleanu, sau cine o fi. Eu nu intru în nebunia lumii. Pe banii mei, eu comand tot. Păi nu arunc cu bani. Dacă s-au strâns aproape 10 milioane datorie, la vară, gata academia! Ce facem? La fotbal nu mă mai duc pentru imagine, nu mă mai interesează imaginea pe mine, iar politică nu fac. Doar la biserică mă duc“, își justifica în acel moment decizia Gigi Becali.

Ulterior, se pare că lucrurile s-au îmbunătățit și robinetul cu bani a fost redeschis la academie. Într-un clasament realizat de FRF, al Academiilor de Fotbal din România, FCSB este pe locul 3, după Farul Constanța și Csikszereda Miercurea Ciuc. În general, mai toate echipele de tradiție din România au început să investească în juniori, însă fotbalul românesc așteaptă în continuare o ”perlă” de nivelul lui Gică Hagi.

MM Stoica a fost mereu un susținător al juniorilor și mărturisea anul trecut că visul său e ca FCSB să aibă o echipă precum Ajax. ”Eu visez la o echipă în care să joace Octavian Popescu, Ianis Stoica, Perianu, Musi, Matei Tănasă şi ce vine din spate, Pantea, Ciuciulete, Târnovanu, Ducan. Asta e ce visez eu. Jucători născuţi după 2002 şi care să facă o echipă cu două, trei ‘implanturi’, precum Ajax. I-au întors pe Blind, Tadic şi cei din jurul lor. Cam asta vreau şi eu”, transmitea MM Stoica la Telekom Sport.

