MM Stoica, despre problemele de la națională înainte de meciul cu Muntenegru: „Nu avem un lider ca Savic!”

Managerul general al FCSB-ului spune că Vlad Chiricheș este un lider mai tăcut și a dezvăluit un moment petrecut alături de Risto Radunovic după Manchester City-Atletico Madrid.

MM Stoica, despre problemele de la națională înainte de meciul cu Muntenegru

de la naționala României înainte de meciul cu Muntenegru, vorbind despre ce înseamnă Stefan Savic pentru naționala lui Miodrag Radulovic:

„Eu sunt fan Guardiola și m-am uitat la meciul cu Atletico. M-am dus a doua zi și i-am dat un pumn în coaste lui Radunovic și l-am întrebat, ’Ce-a făcut, mă, Savic al vostru?’ La care el mi-a răspuns ’Mare lider!’. Și vorbea serios, nu glumea deloc.

Ei bine, asta nu avem noi, ne lipsește un lider de tipul ăsta. Îl avem pe Chiricheș, indiscutabil, dar Chiri e un lider mai tăcut. Savic impune respect din momentul în care ajunge în vestiar.

Chiricheș e un lider mai tăcut, un băiat admirabil. Nu e vocal. Mie nu îmi vine să cred câteodată, când văd ce se spune despre el. E un jucător excepțional! Doar cine nu se uită la meciurile lui Sassuolo nu vede cât de bine joacă. A vorbit un jurnalist din Modena că e o deziluzie, ce să spun…

Fără el, echipa națională a României este ca Muntenegru fără Savic. Cu Israel, fără el, a fost o debandadă!”.

„Eu sunt puțin consternat. De multe ori am spus ceva și lumea crede că eu bat câmpii. Chestia asta cu proiectele la națională e o mare prostie și dacă cineva chiar gândește așa ceva e grav.

Oameni buni, echipa națională e echipa de azi, nu e cea de ieri și nici de mâine. Nu mai e de vorbit despre schimbat generații și proiecte. Dacă Pașcanu era într-o formă bună, era chemat de selecționer la națională.

Putem discuta de selecții și să criticăm anumite mișcări, dar să nu vorbim de proiecte la națională. Italia a câștigat Euro 2020 și a fost eliminată de la Mondial.

Edi are probleme mari de lot. O minune îl putea face pe Mihăilă să joace la Atalanta. Ianis e accidentat, era bun la națională. Nu ai vârf, trebuie să joci cu Tănase, care e vârf și nu prea e vârf”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Ne stă la îndemână meciul cu Muntenegru!”

Nicolae Dică, fostul antrenor secund al României, este încrezător : „Mi-aș dori ca naționala să înceapă cu o victorie, să aibă un moral bun jucătorii și Edi. Cred că ne stă la îndemână, pentru că avem jucători buni, care au confirmat și mi-aș dori mult să câștige meciul cu Muntenegru.

Mentalitatea noastră și gândirea noastră pe care am încercat să le-o insuflăm jucătorilor, a fost să aibă încredere să lupte împotriva oricărui exemplu”.

„Mi-aș reproșa două meciuri, cu Armenia și cu Islanda. Eu vorbisem cu Mirel și urma să facem schimbarea, să-l scoatem pe Pușcaș.

Eu zic că a fost o mentalitate bună la națională. Am avut jocuri în care echipa a avut spirit, eu spun ce am făcut noi și ce am încercat. De-asta i-am spus și lui Mirel, pentru că jucătorii începuseră să înțeleagă ce ne dorim noi de la ei”, a mai spus Nicolae Dică.