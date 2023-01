Model de… Liga Campionilor! Fiica antrenorului Gianni Crețu face furori pe podiumurile de modă. Foto

Gianni Crețu este , mai ales după ce anul trecut a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului în Europa. Fostul voleibalist al celor de la Dinamo are o fiică pe măsură, care are o carieră impresionantă ca fotomodel, prezentând moda pentru una dintre cele mai importante agenții din lume.

Gianni Crețu, antrenorul european al anului 2022. A câștigat Liga Campionilor, iar fiica sa îi calcă pe urme în modelling

Gianni Crețu, care a activat pentru Dinamo în perioada 1985-1993 și alături de care a cucerit titlul în 1992, scrie istorie și din postura de antrenor. Fostul sportiv român este cel mai prolific antrenor din în 2022 după ce a cucerit Liga Campionilor, campionatul și Cupa cu polonezii de la Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (ZAKSA), dar și pentru performanțele notabile de la naționala de volei masculin a Sloveniei.

Antrenorul român s-a calificat cu selecționata slovenă în semifinalele Campionatului Mondial de volei masculin, desfășurat în 2022. Fost selecționer al naționalei României de volei masculin pentru o scurtă perioadă de timp, Gianni Crețu are o fiică ce îi calcă pe urme, dar nu în sport, ci în modelling.

Lea Rebecca, în vârstă de 20 de ani, este fiica antrenorului european al anului 2022 în volei și prezintă moda pentru una dintre cele mai importante agenții de modelling la nivel mondial. Fiica celebrului antrenor român de volei, cu o alură de fotomodel și cu 1,82 metri înălțime, a devenit în primăvara anului trecut una dintre vedetele marii agenții.

Gianni Crețu, mărturisiri despre începutul carierei în modelling a fiicei sale: „Eu și mama ta suntem aici să te ajutăm”

Născut la Constanța, Gianni Crețu a vorbit despre momentul în care Lea Rebecca s-a decis să își creeze o carieră în modelling. Cel mai bun antrenor european al anului trecut în volei a dezvăluit că nu s-a opus în niciun moment ca fiica sa să facă ceea ce visează.

„Are 1,82 metri. La început se gândea: «E prea mult, sunt prea înaltă». De când se gândește în direcția de modelling vede că într-adevăr e o branșă unde fetele înalte sunt foarte bine văzute și prezintă într-un mod într-adevăr impresionant pe cele mai mari scene din lume.

Vestea mi-a ajuns într-un moment în care mă pregăteam pentru lucrurile grele de anul ăsta, Liga Campionilor și finala campionatului. Atât i-am spus: «E ceea ce-ți dorești?». Și ea a zis «da, am visat întotdeauna»

«Atunci, fă cu plăcere, pentru că asta am făcut eu toată viața, am făcut ceea ce mi-a plăcut, ceea ce am visat. Eu și mama ta suntem aici să te ajutăm, să te susținem în tot ceea ce faci»”, a fost sfatul pe care Gianni Crețu i l-a oferit fiicei sale.

Gianni Crețu a urmărit-o pe Lea Rebecca la prezentări: „E aceeași chestie ca în sport”

Gianni Crețu, antrenorul deținătoarei Ligii Campionilor, Zaksa, a asistat la prezentările fiicei sale și a găsit o asemănare inedită între volei și modelling. Antrenorul român, desemnat de Confederația Europeană de Volei (CEV), cel mai bun tehnician din 2022 în voleiul masculin, a enumerat principalele elemente care se regăsesc atât în sport, cât și în prezentările de modă.

„Am fost la 2-3 prezentări, chiar la patru de fapt, și mi-am dat seama că e o mare mare asemănare între ceea ce fac eu și ceea ce face ea. E bazat pe aceleași principii. Trebuie să fii profi. Dacă vrei să ajungi top, trebuie să ai o viață corectă, să ai grijă de corpul tău, e aceeași chestie ca în sport.

Fiecare pas greșit, fiecare zi negândită, te costă. Trebuie să te menții în formă, trebuie să te gândești că la fel ca tine mai sunt încă 100. Exact cum e și la volei, mai sunt încă 100 care sar un metru, care reușesc să pălească mingea îngrozitor de tare și au calitățile de atlet.

Așa și acolo sunt fete frumoase, fete care au un har și pentru asta trebuie să te menții și tu la același nivel ca și celelalte”, au fost cuvintele lui Gianni Crețu. Totuși, tehnicianul în vârstă de 54 de ani nu este total străin de ceea ce înseamnă prezentările de modă.

„Îmi place moda, sunt interesat. Când nimeni nu mă vroia ca antrenor am și lucrat în modă, într-un magazin. Deci pot să zic că dacă nu aș fi făcut meseria asta aș fi condus un magazin, cu siguranță”, a mai spus Gianni Crețu.

Ce ar face Gianni Crețu dacă fiica lui s-ar îndrăgosti de un jucător pe care îl antrenează: „Trebuie să mai angajez un James Bond”

Nu puține sunt cazurile în care fetele antrenorilor se îndrăgostesc de unul dintre sportivii din echipă. Gianni Crețu a pus această problemă și a oferit un răspuns ironic, descriindu-i pe voleibaliștii pe care îi antrenează, mai ales la Zaksa, locul 4 în acest moment în campionatul de volei din Polonia.

„Încă nu, dar nu știu. Trebuie să mai lucrez, să mai angajez un James Bond pe lângă mine, să văd care e situația. Dar nu m-ar mira, de ce nu? Mulți dintre ei sunt băieți educați, eu susțin cu tărie că voleiul e un sport în care învățăm multe și am pretenții de la jucătorii mei.

Chiar se vede că au o anumită educație și sunt doriți de lumea în care se mișcă. Sunt oameni care știu să se facă plăcuți. Și mă bucură foarte mult, pentru că și pentru mine ca antrenor e mult mai ușor să am parte în fiecare zi de niște oameni educați în jurul meu, cu care pot să discut despre orice în lumea asta, nu numai de volei”, a încheiat Gianni Crețu.