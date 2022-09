Povestea impresionantă a lui Gianni Crețu, românul care a dus Slovenia în elita voleiului mondial: ”Am dat ceva sigur pe nesiguranță absolută”

2022 este anul perfect pentru Gianni Crețu, antrenorul care în această vară a câștigat Liga Campionilor cu polonezii de la Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (ZAKSA), iar săptămâna trecută a calificat Slovenia în semifinalele Campionatului Mondial de volei masculin. O performanță deosebită, chiar dacă nu a reușit să ia nicio medalie, Slovenia pierzând cu 1-3 la seturi finala mică în fața Braziliei.

Un an de poveste precum viața lui Gianni Crețu

Gianni Crețu a fost la Dinamo, echipă pentru care a evoluat aproape un deceniu, între 1985-1993 și a câștigat titlul de campion în 1992. Deși avea viitorul asigurat, un an mai târziu Gianni și-a resetat viața și a ales să se transfere în liga a doua din Germania.

A mai evoluat ani buni în Austria unde a cucerit două titluri de campion și de două ori Cupa. Din 1997, în paralel cu activitatea de jucător a început-o și pe cea de antrenor. Anul acesta este de departe cel mai prolific pentru tehnicianul român.

A cucerit campionatul și Cupa în Polonia, una dintre ligile importante ale Europei, dar și trofeul Ligii Campionilor cu ZAKSA. În iulie a acceptat provocarea de a pregăti naționala Sloveniei pe care a calificat-o, pentru prima oară în istorie în careul de ași al lumii.

Slovenia este una dintre țările gazdă ale turneului final al Campionatului Mondial și ar putea fi marea surpriză a competiției. Reprezentativa pregătită de Gianni Crețu va înfrunta sâmbătă Italia, una dintre cele mai valoroase naționale ale lumii.

Gianni Crețu a renunțat la tot pentru a juca în Vest

Născut la Constanța, Gianni Crețu s-a consacrat ca sportiv la Dinamo, într-o perioadă în care la gruparea din Ștefan cel Mare evoluau nume grele ale sportului la fileu precum Cata-Chițiga, Gunther Enescu, Marian Păușescu, Daniel Rădulescu, sau Dan Drăgușin.

Ajuns locotenent, propus pentru gradul de căpitan, viitorul îi era asigurat, dar Gianni Crețu a vrut altceva. În 1993 a ales să șteargă totul cu buretele și să înceapă o viață nouă în Vest.

”Am dat ceva sigur pe nesiguranța absolută. Eram locotenent, chiar îmi aduc aminte că în acea vară trebuia să fiu avansat căpitan. Toți colegii mei au fost avansați căpitan, dar eu și soția mea (Angela Szeneș, fostul căpitan al naționalei de baschet a României – n.r.) ne-am dorit foarte mult să plecăm afară.

Ea a semnat în Ungaria, iar eu în Germania, în liga a doua. Nu a fost ceea ce ne doream, dar a fost o experiență utilă. Primul sezon în Germania a fost foarte dificil. Am jucat foarte târziu, pentru că am primit dezlegarea foarte greu de la Dinamo”, a rememorat Crețu, pentru .

Greutățile nu l-au doborât și și-a continuat cariera în Austria unde a jucat pentru Union Perchtoldsdorf și Aon hotVolleys Vienna, două dintre echipele de top. În 1997 a primit și cetățenia austriacă și și-a început cariera de antrenor, în paralel cu cea de jucător.

A fost pentru o scurtă perioadă selecționerul României

În Austria Gianni Crețu a continuat să performeze și ca antrenor, așa cum o făcuse și în teren, ca jucător. În 2007, după ce cucerise titlul și Cupa Austriei și ca tehnician, Crețu a fost numit selecționerul României, pe care a pregătit-o în paralel cu activitatea de la echipa de club – Lennik (din Belgia).

nu a rezistat decât un an. Federația nu a vrut să-i prelungească acordul din cauză că între cele două părți nu exista nici cea mai vagă chimie.

”Federația a hotărât să nu-mi prelungească contractul. Nu mai contează motivele, mai ales că nu vreau să mai dezgropăm morții. În acea perioadă președinte era Gigi Vișan, iar secretar general era Viorel Manole.

A fost o perioadă cu o situație politică deosebită, l-am înțeles pe Gigi, iar eu nu am vrut să mă duc să dau explicații în fața bordului, mai ales că erau oameni care pe vremea când eram jucător ne-au distrus situațiile și fizicul.

La 32 de ani a trebuit să mă las de volei, pentru că nu mă mai puteam mișca din cauza durerilor la genunchi, iar eu ce trebuia să fac? Să mă duc în fața acestor oameni să le explic ce fac eu la antrenamente”, a povestit Crețu.

A continuat să antreneze la cel mai înalt nivel

Pentru orice voleibalist european să joace în Italia este un vis. Situația este similară și în cazul antrenorilor, întrecerea din peninsulă fiind una dintre cele mai grele de pe Bătrânul Continent. Pentru un perfecționist cum este Gianni Crețu, un contract în Italia era doar o chestiune de timp.

A semnat cu Bassano, o echipă care se lupta pentru evitarea retrogradării. A dus-o până în pragul play-off-ului și doar departajarea la victorii a făcut ca echipa lui să nu joace în elită. A mai antrenat-o pe Quasar Massa Versilia până să decidă că aventura lui în Peninsulă s-a încheiat.

”Când am ajuns în Italia erau argentinieni, sârbi, americani, iar pentru un român să ajungă în acolo era aproape imposibil. Lumea mă cunoștea, participasem în Champions League cu echipele austriece, dar reticența față de un român era mare. Chiar și acum este. Nu înseamnă că dacă am câștigat Champions League toată lumea mă iubește”, spune Crețu.

Polonia, țara în care Gianni Crețu a devenit legendă

După experiența italiană pentru antrenorul român a venit prima ofertă din Polonia, țara în care a scris istorie la propriu în sportul la fileu. Perseverența și tenacitatea l-au ajutat pe Gianni Crețu să ajungă unul dintre cei mai respectați antrenori de volei.

Experiența supremă a trăit-o anul acesta când a cucerit campionatul și Cupa Poloniei, dar și Liga Campionilor cu ZAKSA. Este primul trofeu suprem în voleiul continental din CV-ul lui Gianni Crețu.

”ZAKSA a fost cea mai mare provocare pentru mine. Toată lumea spunea că e foarte greu să mai câștigăm o dată Champions League. În plus, echipa nu mai câștigase de trei ani campionatul în Polonia. Plus că plecaseră trei jucători importanți, dar am reușit”, spune Gianni Crețu.

Pentru antrenorul român de 54 de ani urmează o altă provocare la sfârșitul acestei săptămâni când, în calitate de selecționer al Sloveniei va înfrunta Italia, în semifinalele Campionatului Mondial de volei. Indiferent de rezultatul partidei, Crețu va rămâne și în istoria sportului la fileu din Slovenia, calificarea în semifinale fiind cea mai mare performanță din toate timpurile.