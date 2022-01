Veste bună pentru pacienții din România! Molnupiravir, medicamentul anti-Covid, ajunge în țară la finalul săptămânii. Anunțul îmbucurător a fost făcut miercuri, 26 ianuarie, de către ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, într-o conferință de presă.

Molnupiravir, medicamentul anti-Covid, ajunge în România la finalul săptămânii

, produs de compania Merck, destinat pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, ajunge și în România.

Molnupiravir urmează să fie adus în țara noastră la sfârșitul acestei săptămâni.

Anunțul a fost făcut miercuri, 26 ianuarie, de către ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

“Lucrul pe care îl anunţ acum în premieră – am încheiat contractul, am semnat şi am stabilit ultimele detalii privind livrarea primului dintre cele două produse inovative, Molnupiravir, mă refer la cel care se administrează pacienţilor cu risc crescut, simptomatici, în centrele de evaluare sau în spitale.

Primele cantităţi vor ajunge în România fizic probabil la sfârşitul acestei săptămâni iar la direcţiile de sănătate publică, să le distribuie spitalelor şi centrelor de evaluare, în primele zile ale săptămânii viitoare”, a declarat acesta.

Molnupiravir va ajuta la scăderea numărului spitalizărilor și deceselor

Ministrul Sănătății este de părere că aceste pastile vor ajuta sistemul medical, care este supus unei presiuni extrem de mari, mai ales de când numărul infectărilor a explodat.

“Este un lucru important care cred că va avea un impact favorabil în următoarele 10 zile pentru scăderea presiunii pe secţiile de terapie intensivă şi – ceea ce ne preocupă pe toţii – pentru reducerea numărului de decese.

Pentru că de data aceasta discutăm de antivirale la care s-a măsurat acest efect şi el este certificat de studii ştiinţifice, pe când celelalte pe care le-am avut la dispoziţie până în momentul de faţă – mă refer la Favipiravir – nu aveau acest efect, ci doar de reducere a duratei bolii.

Celălalt, Arbidolul, iese din discuţie, pentru că nu avea niciun fel de studiu care să certifice aceste lucru”, a mai spus Alexandru Rafila.

Reprezentanții companiei producătoare a acestui medicament au precizat că a fost făcut un studiu clinic la care au luat parte voluntari recent infectați cu virusul SARS-CoV-2, predispuși să dezvolte o formă gravă de boală.

Rezultatele au fost unele îmbucurătoare, deoarece Molnupiravir a scăzut numărul spitalizărilor și a deceselor cu aproximativ 30%.

Pentru un efect cât mai eficient, pastilele trebuie administrate în primele cinci zile după ce apar simptomele de infectare cu coronavirus.

În plus, un avantaj al medicamentului Molnupiravir este că poate fi .