Moment hilar în finala Copa Libertadores! Arbitrul a ”accidentat” un jucător. Video

Într-un duel sută la sută brazilian, Palmeiras a reușit să se impună în fața conaționalilor de la Flamengo, cu scorul de 2-1, după prelungiri.

Autorul golului decisiv, atacantul Deyverson, a fost și eroul unui moment hilar, în care a încercat, după minutul 120, să tragă de timp.

Partida s-a disputat pe Estadio Centenario din Montevideo, capitala Uruguay-ului. Pentru că erau două echipe braziliene implicate, CONMEBOL a delegat să conducă acest meci, un arbitru din Argentina.

Nestor Pitana, cavalerul fluierului, a încercat să se achite cât mai bine de sarcina primită, în acest meci foarte greu. Cum la finalul timpului regulamentar de joc scorul a fost egal, 1-1, a fost nevoie de prelungiri, două reprize a câte 15 minute fiecare.

Faza care deja a făcut înconjurul lumii s-a petrecut în al doilea dintre cele trei minute acordate ca supliment la prelungiri. Deyverson, după o posesie ofensivă a celor de la , a încercat să simuleze, căzând pe gazon. Un jucător al lui Flamengo a vrut să intervină și să îl ridice pe Deyverson.

În acel moment, în scenă a intervenit arbitrul argentinian Nestor Pitana, care îi desparte pe cei doi. El l-a atins cu antebrațul pe spate, pe Deyverson, după care îi dă o palmă ușoară acestuia, în zona lombară.

Deyverson s-a prăbuşit din nou pe gazon, de parcă ar fi fost atacat cu crampoanele. Înainte de intervenția arbitrului, Deyverson, în tentativa sa de a trage de timp, acuzase dureri în aproximativ aceeași parte a corpului, puțin deasupra șoldului.

Incredible time-wasting effort from Deyverson in the last minute of the Copa Libertadores final 😅

— Matthew Stanger (@MatthewStanger)