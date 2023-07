Momente de panică pentru Șerban Copoț. Ce a pățit prezentatorul tv: ”Nu a funcționat RO-ALERT”

Șerban Copoț a trecut prin momente de panică la final de săptămână și dă vina pe autorități că nu au trimis un mesaj RO-Alert. Prezentatorul de la iUmor a povestit ce i s-a întâmplat, pe rețelele de socializare, și se bucură că a scăpat teafăr. Atât el, cât și zeci de copii.

Șerban Copoț, în pericol, într-o tabără, din cauza vremii nefavorabile

Șerban Copoț s-a confruntat cu o spaimă foarte mare din cauza vremii nefavorabile . O furtună puternică l-a prins pe el, dar și pe zeci de copii, într-o tabără la munte, în zona Harghita. Moderatorul se miră de ce anterior nu a fost emisă de autorițăți o avertizare RO-Alert.

Șerban Copoț crede că a fost un cod roșu de furtună, deoarece au fost dărâmați copaci și s-a luat curentul. De asemenea, s-a oprit și apa, pentru a preveni orice pericol. Copiii din tabără sunt bine, dar s-au speriat la rândul lor, mai ales că au văzut pentru prima oară cum arată o vreme de-a dreptul capricioasă.

”A venit o furtună a fost cod roșu de furtună aici în zona Harghita. Din păcate nu a funcționat ro-alert-ul, nu am primit nimic, nici un avertisment. S-au dărâmat copaci, s-a oprit curentul apa. Ne-a luat prin surprindere, dar ne-am descurcat admirabil, nu s a întâmplat nimic, n-a fost cu victime sau răniți, nimic de genul, ceea ce este cel mai important aspect”, a declarat Șerban Copoț la Antena Stars.

Nicio persoană din tabără nu a fost rănită

Nicio persoană din tabără, de altfel, nu a fost rănită, a mai transmis Șerban Copoț, care a precizat și că furtuna nu a durat mult, ci zece minute, dar suficiente cât la final să fie prăpăd. Copiii au fost chemați imediat la adăpost când s-au văzut primii nori negri de ploaie.

”A fost furtună, a venit din senin, a durat 10 minute. Acele 10 minute au fost foarte intense, bine că am fost toți la adăpost, copiii au fost în camere. Toată lumea a lucrat să repunem lucrurile pe un făgaș normal.

Când a venit furtuna, noi eram afară cu copiii. Când am văzut la orizont că venea foarte puternic, cod atmosferic destul de gri și de supărat, am pus instructorii și toți să strige, să fluieri, am chemat pe toată lumea repede, ne-am pus la adăpost și imediat, atunci a început prăpădul.

Dacă rămâneam afară, copiii ce să spună, unii dintre ei au fost speriați, dar s-au liniștit. Era pentru prima oară în viața lor când văd un astfel de fenomen”, a mai comunicat Șerban Copoț, pentru sursa menționată.

Au fost ploi puternice în aceste zile, în mai multe zone din țară. . S-au smuls acoperișuri de pe casele oamenilor, au căzut copaci și s-au produs întreruperi de curent electric. Momentan, nu mai sunt până la această oră avertizări de fenomene meteo extreme.