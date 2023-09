Mona Nicolici, adevărul din spatele camerelor de filmat. Cum s-a înțeles cu colegul de la Observator, Radu Coșarcă

Mona Nicolici a spus din spatele camerelor de filmat. Cum s-a înțeles cu colegul de la Observator, Radu Coșarcă. Fosta știristă de la Antena 1 a oferit mai multe detalii despre legătura avută cu vedeta cu care a făcut echipă ani la rând.

Mona Nicolici, detalii neștiute din platoul Observatorului. Ce relație a avut, de fapt, cu fostul său coleg, Radu Coșarcă

Mona Nicolici vine cu detalii neștiute din . Ce relație a avut, de fapt, cu fostul său coleg, Radu Coșarcă. Fosta prezentatoare de la Antena 1 a mărturisit că nu a simțit o chimie prea mare cu fostul moderator.

ADVERTISEMENT

Cei doi au lucrat împreună foarte multă vreme și au trecut prin numeroase episoade mai puțin plăcute. Ambii erau adevărați profesioniști atunci când apăreau pe micile ecrane, în fața telespectatorilor români.

„Am să spun un lucru foarte ciudat. Eu cu Radu Coșarcă n-am avut foarte mare chimie. Mi-e foarte dor de el, ne-am și distrat, dar în afara studioului era o distanță între noi. În momentul în care noi intram în studio și începea jurnalul… eram altcineva amândoi.

ADVERTISEMENT

Eram unul pentru celălalt. Sigur, eram unul pentru celălalt în cazul în care se întâmpla ceva, dar fiecare știa ce are de făcut, eram doi profesioniști și am simțit echipă. Eu am simțit sentimentul ăla de echipă pe care o făceam împreună.

Și ni s-a întâmplat foarte multe lucruri. A picat lumina în studio, a căzut lumina în cartier, ca să zic, și pe vremea aia nu erau generatoare care să susțină emisia”, a povestit Mona Nicolici, în podcast-ul Altceva, moderat de Adrian Artene, scrie .

ADVERTISEMENT

Ce face în prezent fostul coleg al Monei Nicolici, Radu Coșarcă

Mona Nicolici s-a retras din televiziune de ceva vreme, dar are o emisiune la radio. Cât despre fostul său coleg de la Observator, Radu Coșarcă, acesta a decis să renunțe la media după o carieră de 20 de ani. Și-a îndreptat atenția spre alt domeniu de activitate.

În perioada 2010-2016 a ocupat funcția de director Relații Externe la Enel și apoi a fost numit director de comunicare. Din declarația de avere depusă în perioada respectivă reiese că încasa un salariu anual foarte mare.

În momentul de față, fostul prezentator de la Antena 1 lucrează în altă parte. Acest lucru a fost făcut public pe pagina de Linkedin, compania fiind unicul producător din România care are drept scop principal extracția de minereuri neferoase.

ADVERTISEMENT

Fostul coleg al Monei Nicolici se ocupă de comunicare, marketing și PR în cadrul acestei firme. Fostul jurnalist nu este o persoană foarte activă pe rețelele de socializare și se numără printre vedetele care postează rar.