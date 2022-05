O mai ţii minte pe Mona Nicolici? Cu ce se ocupă acum fosta prezentatoare de la Observator

Mona Nicolici a fost colegă la Observator cu Alessandra Stoicescu şi Gabriela Firea. A renunțat, însă, la televiziune, s-a angajat într-o corporație, iar acum s-a îndreptat către radio. Fosta știristă a dezvăluit cum arată în prezent viața ei și de ce nu se teme de schimbare.

Care este în prezent ocupația Monei Nicolici. A fost prezentatoare la Observator

În momentul actual, Mona Nicolici are propriul restaurant boutique, pe care l-a deschis împreună cu partenerul ei de viață, chef Cezar Munteanu. De asemenea, odată cu pandemia de Coronavirus, fosta știristă de la Observator s-a îndreptat către radio.

Aici, Mona Nicolici abordează subiecte ce privesc antreprenoriatul, responsabilitatea socială și ecologia. Înainte de asta, ea a lucrat în corporație și a coordonat proiecte renumite în România, precum și România plantează.

„Acum toată lumea crede că sunt jurnalist la Europa FM, dar eu am doar o emisiune acolo. Eu sunt antreprenor, consultant în sustenabilitate şi CSR (Responsabilitate Socială Corporativă), am şi un restaurant cu soţul meu. Şi sunt şi la un master de Conservare a biodiversităţii, unde sunt bursieră”, a declarat fosta prezentatoare Observator.

Într-un , Mona Nicolici a dezvăluit că preferă să părăsească un loc de muncă atunci când nu mai simte că i se potrivește. Totodată, a explicat de unde a pornit interesul său pentru natură.

„Mi se spunea şi ‘schimbă-lume’, da. Dar nu sunt ‘schimbă-loc’, adică am avut joburi pe termen lung. Am plecat doar atunci când am simţit că am făcut tot ce puteam să fac acolo şi că orice minut în plus mi-ar dăuna.

Nu sunt un ecologist, neapărat. Cumva, în tot ce am făcut, am încercat să găsesc utilitatea. Când eram în televiziune, mă gândeam să spun ceva ce i-ar fi de folos publicului, să-l înveţe ceva, să schimbe ceva, să ia atitudine”, a dezvăluit Mona Nicolici.

Mona Nicolici a simțit lipsa televiziunii

Mona Nicolici a prezentat știrile Observator alături de Alessandra Stoicescu și Gabriela Firea. După plecarea din televiziune, a fost mult timp nostalgică, după cum chiar ea a recunoscut, însă faptul că s-a axat pe alte proiecte a ajutat-o.

„Mie nu mi-a fost teamă niciodată să încerc drumuri noi. M-am reinventat acolo, mi-am dovedit că pot să-mi depășesc toate barierele, inclusiv că pot să schimb eu barierele corporatiste, dacă am argumente. A fost un parcurs foarte bun și provocator”, a spus Mona Nicolici.