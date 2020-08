Moțiune de cenzură, 31 august 2020. PNL, USR și PMP boicotează ședința. Opoziția riscă să nu aibă cvorum. Live Update

UPDATE, ora 10:04. Evenimentele de dinaintea votării moțiunii de cenzură se intensifică. Din ultimele informații, oponenții acesteia, PNL, USR și PMP boicotează ședința, iar PSD s-ar putea trezi fără cvorum, anunță Adevărul.

Pentru ca ședința moțiunii să aibă loc, PSD și aliații săi trebuie să adune un număr de 233 de participanți la ședință și tot atâția să și voteze documentul pentru ca Guvernul să cadă. Un alt partid important, UDMR, va decide în următoarele ore dacă va boicota sau nu moțiunea.

La această oră, PSD şi aliații săi, ALDE, Pro România şi PPUSL au, pe hârtie, 234 de voturi, cu unul peste limita majorităţii, însă vor fi multe schimbări de poziții, susţin surse politice pentru publicația citată.

Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban

Știrea inițială, ora 8.09/ Luni, 31 august, guvernul condus de Ludovic Orban se va confrunta cu o nouă moțiune de cenzură depusă de către Opoziția coagulată în jurul PSD.

Documentul îndreptat împotriva Executivului liberal este intitulat ”Guvernul PNL – de la pandemie la pand e-mită generalizată” și a fost prezentat pe 20 august în ședința comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Social-democrații se pregătesc pentru situația în care Ludovic Orban și echipa sa vor pleca de la Palatul Victoria, iar în acest sens au nominalizat o propunere pentru postul de premier.

În cursul săptămânii trecute, conducerile reunite ale celor două camere ale Parlamentului au decis ca moţiunea de cenzură ”Guvernul PNL – De la Pandemie la pande-mită generalizată”, semnată de 205 senatori şi deputaţi, să fie dezbătută şi votată luni de la ora 14.00.

Dacă va fi votată moțiunea de cenzură și Guvernul Ludovic Orban va fi din nou demis, propunerea PSD pentru postul de premier este Leonardo Badea. În prezent viceguvernator al Băncii Naţionale, Leonardo Badea este fost deputat și senator PSD și fost președinte al ASF, anunță Antena3.

Badea s-a născut la 23 februarie 1975 în Târgovişte, judeţul Dâmbovița. Este absolvent al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, A.S.E. București.

233 de voturi sunt necesare pentru ca Moțiunea de Cenzură să fie adoptată și Guvernul Orban să fie demis

Guvernul Orban, al treilea Executiv demis prin moțiune în mai puțin de un an?

În cazul în care guvernul PNL cade prin moțiune, situație destul de probabilă dat fiind faptul că acesta are probleme pentru că nu deţine majoritate parlamentară, am avea de-a face cu un al treilea guvern demis de Parlament în mai puţin de un an.

Pe data de 10 octombrie 2019, guvernul PSD al premierului Viorica Dăncilă a căzut în urma unei moţiuni. Liberalii veniți la Putere nu au rezistat nici 4 luni.

La 5 februarie 2020, guvernul lui Ludovic Orban a fost la rândul lui demis, dar reinstalat apoi, la începutul pandemiei, cu votul majoritar al partidului (PSD), care acum vrea din nou să-l demită pe acelaşi premier.

Guvernul Ludovic Orban a fost demis de moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi UDMR. Aceasta a fost votată de 261 de parlamentari.

În acest moment, moțiunea este susținută de PSD, ALDE și Pro România. Unele surse susțin că aceasta va fi votată și de câțiva parlamentari ai minorităților naționale. PMP a anunțat deja că nu va participa la votul moțiunii, în timp ce parlamentarii UDMR vor decide luni, înainte de moțiune, cum vor vota. USR a anunțat că nu va participa la votul pentru moțiunea de cenzură.