Motivație importantă pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – FC Argeș 1-0! Mihai Rotaru i-a încurajat pe jucătorii alb-albaștrilor

Universitatea Craiova a început primăvara cu o victorie în fața celor de la FC Argeș pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar Eugen Neagoe s-a arătat mulțumit de prestația juveților. Oltenii au fost încurajați de Mihai Rotaru înaintea confruntării cu piteștenii.

Mihai Rotaru i-a încurajat pe olteni înainte de Universitatea Craiova – FC Argeș 1-0

Oltenii s-au revanșat în fața proprilor suporteri după înfrângerea cu FC Voluntari și s-au impus cu 1-0 în fața trupei lui Marius Croitoru. Andrei Ivan a marcat singurul gol al partidei de pe stadionul „Ion Oblemenco” dintr-un penalty, care înaintea executării.

Elevii lui Eugen Neagoe au fost motivați să obțină victoria împotriva piteștenilor, așa cum tehnicianul alb-albaștrilor a transmis înaintea partidei. „Geană” nu a fost singurul care i-a încurajat pe olteni, iar FANATIK a aflat că jucătorii Universității Craiova au avut parte de o vizită surpriză în baza de pregătire.

Din informațiile site-ului nostru, Mihai Rotaru i-a vizitat pe elevii lui Eugen Neagoe în baza de pregătire din Lunca Jiului. Finanțatorul Universității Craiova i-a încurajat pe jucătorii alb-albaștrilor pentru a fi determinați să câștige cele trei puncte pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Metoda aleasă de finanțatorul formație din Bănie a dat roade, iar oltenii au reușit să câștige confruntarea cu FC Argeș. De la plecarea lui Mirel Rădoi de la formația din Bănie, finanțatorul Universității Craiova a decis să se implice mai mult în viața echipei.

Eugen Neagoe, mulțumit după Universitatea Craiova – FC Argeș 1-0: „O victorie meritată, fără niciun dubiu”

de evoluția elevilor săi din Universitatea Craiova – FC Argeș, scor 1-0. „Geană” i-a felicitat pe olteni pentru determinarea și atitudinea de care au dat dovadă în repriza secundă a confruntării împotriva piteștenilor.

„Nici nu are importanță cum s-a marcat golul, e o victorie meritată, clară, fără niciun dubiu. Am avut șase jucători sub 21 de ani, n-am avut niciun jucător de peste 30 de ani. A ajuns cel mai în vârstă Vătăjelu, veteranul echipei. Am forțat, am jucat și cu doi atacanți, am încercat să mai marcăm, am avut ocazii, dar, din păcate, nu am reușit să marcăm golul doi.

Puteam să marcăm și cred că reflecta realitatea din teren. A fost o dominare totală în repriza a doua, băieții merită felicitări pentru atitudine, pentru determinare, pentru ce au arătat în repriza a doua. Nu am încercat niciodată să găsesc scuze când am avut reprize mai modeste.

„Ne lipsește foarte mult Nicușor Bancu, un jucător nu important, foarte important pentru echipa noastră, este liderul acestei echipe. Ne lipsește Mihai Căpățână, ne lipsește Ștefan Baiaram, Raul Silva nu a fost nici în lot pentru că acuza o stare de oboseală. Sunt decizii pe care le luăm și pe care ni le asumăm”, a declarat Eugen Neagoe.

