Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că nici măcar nu a reușit să vadă tot meciul, însă e convins că FCSB ar fi fost în stare să înscrie 5 goluri celor de la Sheriff, dacă ar fi jucat în locul constănțenilor. Între timp, chiar dacă între Gigi Becali și Gică Hagi există o relație aparte, patronul celor de la FCSB nu ar putea niciodată să simtă nimic pentru Farul.

Motivul pentru care Becali nu a ținut cu nașul Hagi în Liga Campionilor

mi-am închipuit toată lupta din an, nu m-am uitat la meci prea mult. Că nu voiam, nu e normal să fii împotriva la nașul tău, mai bine nu te uiți. Nu pot, eu vreau să țin cu Farul, dar nu pot. Omul e om, e sufletul care nu te lasă. E vorba că ești concurent în divizie, mă forțam să țin cu Farul, dar nu pot să explic. Păi eu nici cu echipa națională, dacă nu joacă jucătorii mei nu țin. Așa sunt eu, ce vrei să fac. Vreau, zic Doamne dă-mi putere să țin cu echipa mea națională, n-am putere să țin.

Nu gândesc ce și cum, e concurența probabil. M-am așteptat să-i scoată Sheriff, i-am văzut, i-am zis lui MM, prea bine pasează, prea mare tehnică, când i-am văzut la București. Mihai mi-a zis băi Gigi, îs foarte tehnici dar sunt maidanezi. Joacă după ureche. Nu știu ce s-a întâmplat, am văzut în minutul 40, am văzut golul primit.

A doua repriză am văzut doar de acolo, dar când am văzut, prea mare dominare, mingea numai la ei, numai la ei. Singurul sentiment avut era de părere de rău, dar nu pentru Farul, doar de Gică când îl arăta în imagine, zic băi săracul a muncit un an de zile și acum să fie spulberată toată munca lui de un an.

A muncit un an, acum spulberat. Să te întorci de la Tiraspol amărât, supărat, știu că mi s-au întâmplat lucrurile ăstea. Băi Horia, Farul ca să fie mai puternică trebuie să aducă jucători mai puternici și n-a adus. A adus? Acuma Gică a făcut el minuni, dar câte minuni să faci, că ești un om. Că ești Hagi, a făcut mari minuni, dar cât să faci. Nu poți să faci la infinit, faptul că a luat campionatul cu Farul e una din minuni”, a declarat Gigi Becali.

Jurnalistul Alin Buzărin a remarcat că , echipe duse de Hagi în Europa, au clacat mereu lamentabil pe plan extern, moment în care Gigi Becali a subliniat: ”Noi, deși ne-a dat Farul 3 goluri, dacă noi jucăm cu Sherifful scriem 5 la ăștia. Avem o experiență internațională”.

Gheorghe Popescu a dezvăluit că Gică Hagi nu a dormit toată noaptea de supărare, după ce echipa sa a fost demolată de cei de la Sheriff Tiraspol, un adversar teoretic modest. ”Am mers la Chișinău aseară, am luat cina cu Gică. Am stat să căutăm explicații și ne-am întors dimieața. Nu am găsit. Am întâlnit o echipă pe care am bătut-o săptămâna trecută. După câteva ore am ajuns la o concluzie, pe care o să le-o spunem jucătrilor.

A fost lipsă de personalitate. Nu putem spune că nu am avut experiență. E inexplicabil modul în care am intrat pe teren. Este inexplicabil și pentru mine și pentru Gică ce s-a întâmplat. Au fost multe probleme musculare pe finalul meciului. Suntem departe de forma pe care am avut-o pe finalul sezonului. Sper să ne revenim din mers, să acoperim acest decalaj”, a declarat Popescu la Digi Sport.

