Gigi Becali a anunțat că FCSB intră în Ghencea. Care e primul meci

Patronul celor de la FCSB e conștient că premierul Marcel Ciolacu a trimis Corpul de Control la CSA Steaua, pentru a vedea de ce echipei patronate de Gigi Becali i s-a interzis accesul în Ghencea pentru meciul cu Dinamo. Mai mult, este o chestiune de timp până când FCSB va reveni definitiv în Ghencea.

Gigi Becali a anunțat că FCSB intră în Ghencea

Așadar, Gigi Becali promite că ambiția sa va fi să joace toate meciurile în Ghencea, deși inițial era vorba doar de derby-ul cu Dinamo, drept care i s-a refuzat sec. ”Ținând cont de tot ce se întâmplă, că a venit corpul de control, cam în câte săptămâni credeți că veți primi acceptul să jucați pe Ghencea”, s-a întrebat Horia Ivanovici.

, cu CFR Cluj. Nu mai au ce să facă, nu e vorba neapărat aici numai de ce face premierul, aici e vorba de presiunea oamenilor, ăia 148 care fac plângeri la DNA. Oamenii ăștia care stau la coadă. Asta e presiunea oamenilor. Am stadion, pot să cumpăr bilet online, prea de tot. Ca să fie mulțumită lumea, tu mă pui să stau la coadă pe căldură.

Cei mai dușmani ai mei înverșunați, nu mă supără, au fost de partea mea. Nu dau nume. Adică jurnaliști. Până și ăia, găseau un nod în papură, că Becali nu face bine. Acum până și ăia cei mai înverșunați au fost de partea mea”, a declarat Gigi Becali. Rămâne de văzut care vor fi concluziile Corpului de Control ale lui Marcel Ciolacu, însă războiul dintre CSA Steaua și FCSB e departe de a se fi terminat.

La rândul său, premierul Marcel Ciolacu a avut o reacție extrem de dură și de fermă la adresa situației iscate și a promis că FCSB va juca în Ghencea în cel mai scurt timp. Rămâne de văzut dacă juristul CSA Steaua Florin Talpan va mai avea câștig de cauză și în următoarele bătălii pe care le va purta cu FCSB, pentru că Gigi Becali e determinat să mute echipa în Ghencea.

”Nu arde niciun stadion Steaua! Trebuie să înțelegem foarte bine: bazele sportive sunt ale statului român, ele sunt pentru sport. Nu trebuie să ținem cont de alte lucruri și să nu lăsăm anumiți sportivi să joace pe aceste baze, care sunt ale statului român. Cum și eu sunt vremelnic prim-ministru, și aceste baze se dau în administrarea anumitor instituții. Instituțiile respective trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor sportivilor. Înțeleg foarte bine că se pot face și concerte pe stadioane, dar atunci când nu există competiții, când nu există solicitări de sportivi, când nu se deteriorează gazonul înaintea unei competiții.

la dispoziția sportivilor, în funcție de performanța sportivilor să se creeze o prioritate. Nu vreau să intru în nicio polemică. Nu poți să te exprimi la televizor despre o bază a statului român sau despre o echipă care este plătită de un minister (n.r. – CSA Steaua). Trebuie să avem bun simț și să intrăm într-o logică care să ducă la performanță în sport, nu la discuții între conducători!

Nu am făcut acest lucru pentru că trebuie ca echipa FCSB sau altă echipă să joace. Sau pentru un anumit patron! Am făcut acest lucru dintr-un principiu simplu: stadioanele sunt pentru sportivi! Nu ai dreptul să le iei unor sportivi dreptul de a juca pe un stadion. Nu cunosc detalii, de aceea am considerat că este oportun să meargă Corpul de Control al primului ministru, ca să vă pot răspunde aplicat. Nu sunt în măsură, în acest moment, să spun cine e vinovat. Cred că am fost suficient de clar. Când tu n-ai nicio performanță sportivă și te implici să strici lucruri, din ambiții personale, vă anunț că nu voi permite nimănui să facă acest lucru, nu doar domnului Talpan. Oamenii de sport au dreptul să vorbească”, a declarat Marcel Ciolacu.

