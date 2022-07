Motivul pentru care Carmen Tănase nu a condus timp de 20 de ani: „Am avut o traumă”

Carmen Tănase a dezvăluit că deși are permis încă din tinerețe, mai bine de 20 de ani a refuzat să conducă. Decizia a fost una bruscă și doar nevoia a împins-o pe actrița din Clanul să se urce din nou la volan. Cu toate acestea, acum este pasionată de off-road.

De ce a refuzat Carmen Tănase să mai conducă. A fost nevoie de mai bine de 20 de ani ca actrița să-și învingă teama

Carmen Tănase a dezvăluit că o lungă perioadă din viața ei a refuzat să conducă, cu toate că a obținut permisul auto încă din tinerețe. Este vorba de mai bine de 20 de ani în care actrița din serialul Clanul a refuzat să se urce la volan. Situația s-a schimbat în urmă cu un an,

„Eu am avut o pauză de vreo 20 și ceva de ani în care nu am condus și m-am luat de condus acum un an când m-am mutat la țară, că n-am avut încotro”, a declarat Carmen Tănase în emisiunea La Măruță.

Totodată, în toți acești ani, Carmen Tănase nu a avut niciodată permisul auto suspendat și nici nu a avut accidente, în afară de unul minor, dar de care nu a fost vinovată.

„A intrat unul…Cum ar veni, eu stăteam la STOP și unul a trecut pe roșu din sens opus și mi-a luat bara din spate. Iar polițistul stătea de vorbă cu altul și a zis că n-am văzut”, a adăugat Carmen Tănase.

„A fost o traumă”

Cu toate acestea, Carmen Tănase . Chiar dacă nu a fost cu adevărat în pericol, într-o seară, în timp ce se afla la volan, a intrat în panică și a refuzat să mai conducă.

„Eu m-am lăsat de șoferie, nu știu de ce. Am avut o chestie, o traumă, așa…Eu în capul meu, că nu s-a întâmplat, practic, nimic. Pur și simplu, la un moment dat am tras pe dreapta și nu am vrut să mai conduc.

Mi s-a făcut frică, brusc. Am avut senzația că nu apreciez distanțele bine, că toate mașinile, camioanele, vin spre mine. Era drumul ăla vechi către mare, vă dați seama câte sute de ani? Nu era autostrada. Și nu am mai condus, pur și simplu, am refuzat s conduc”, a povestit Carmen Tănase.

Carmen Tănase, în postura de pilot de curse

Când a reînceput să conducă, Carmen Tănase și-a descoperit pasiunea pentru off-road, iar după ce i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță asta, el a provocat-o să se urce la volanul unei mașini de curse. Nu doar că a făcut acest lucru, dar s-a și descurcat de minune, după spusele specialiștilor prezenți.

„M-am prostit eu o dată că fac off-road pe acolo, pe la mine, pe la țară. Într-adevăr, niște dâmburi, așa. M-am descurcat foarte bine și mi-a plăcut.

Mereu mergeam pe acolo pe drumul ăla, până mi l-au asfaltat și mi-au stricat jucăria. Și i-am spus odată lui Cătălin că sunt plecată în off-road și Cătălin a luat-o de bună. Și așa am ajuns aici”, a dezvăluit Carmen Tănase.

De altfel, la final, actrița chiar i-a transmis soțului Andrei un mesaj și i-a spus să o sune, pentru a programa o lecție în care să-i arate cum se conduce.