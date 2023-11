Mutare istorică în Bundesliga! Union Berlin și-a demis antrenorul și va fi pregătită de o femeie

Adevărata știre este, însă, cooptarea Mariei-Louise Eta pe postul de antrenor secund. Așadar, pentru prima dată în istoria primei ligi din Germania când o femeie reușește să antreneze prima echipă, chiar dacă o va face din postura de secund. Șefii celor de la Union Berlin au decis să se despartă de Urs Fischer, cu toate că echipa a reușit să ajungă în Liga Campionilor.

Mutare istorică în Bundesliga! Union Berlin și-a demis antrenorul și va fi antrenată de o femeie

Cu toate acestea, rezultatele dezamăgitoare din acest sezon i-au oferit șansa lui Marco Grote, antrenorul echipei U19 a celor de la Union, să-și încerce norocul. Momentan, Grote va asigura doar interimatul, însă asistentul său va fi Maria-Louise Eta. Mai bine spus asistenta sa, căci Maria-Louise Eta este prima femeie antrenor secund din istoria Bundesligii.

Conform , Union Berlin, care ocupă ultimul loc în clasament cu 9 înfrângeri din 11 partide, va fi pregătită de cuplul Grote-Eta până în momentul în care, cel mai probabil, șefii formației din Bundesliga vor reuși să găsească un antrenor cu nume care să accepte provocarea de a salva echipa de la retrogradare în acest sezon.

cu Grote, pentru că acest cuplu a antrenat până acum echipa U19 a celor de la Union Berlin. Înainte de această experiență, Eta a lucrat ca antrenor secund pentru diverse echipe naționale feminine, după o carieră de jucătoare la Hamburger SV, BV Cloppenburg și Werder Bremen. De asemenea, Eta a mai jucat pentru echipa națională a Germaniei și a devenit campioană mondială cu echipa U20 în 2010.

Într-o declarație oficială, președintele clubului din Berlin, Dirk Zingler, a transmis: ”Recent am spus clar că Urs Fischer este un antrenor excelent și sunt în continuare absolut convins de asta. Personalitatea și munca sa de succes au modelat clubul nostru în ultimii ani și ne-au deschis multe oportunități noi.

În acești cinci ani și jumătate de colaborare s-a dezvoltat între noi respectul și încrederea, pe baza cărora am putut face schimb de idei deschis și onest în orice moment. Cu toate acestea, împreună am ajuns acum la concluzia că acum este momentul să luăm o altă cale. Pentru mine și cu siguranță pentru întreaga familie Union, acesta este un moment foarte trist. Doare că nu am reușit să spargem trendul negativ din ultimele săptămâni.

și la succesele pe care le-am sărbătorit împreună, sunt recunoscător și mândru. Oricât de dureroasă este această despărțire, Urs Fischer pleacă ca un prieten care va fi primit de noi cu brațele deschise în orice moment”, a transmis oficialul celor de la Union Berlin. Union Berlin a șocat lumea fotbalului din Germania când reușea să se califice în grupele Ligii Campionilor sezonul trecut.

Cu toate acestea, presiunea pare prea mare pentru Union, care s-a blocat pe ultimul loc al clasamentului și nu reușește să lege victorii. Fondat în 1906, Union Berlin deține cel mai ”mic” stadion din campionat cu ”doar” 22.000 de locuri. În comparație, rivala Hertha Berlin evoluează pe o arenă de 75.000 de locuri.

În 2004, Union Berlin ajungea chiar în liga a 4-a, fiind la un pas de desființare. Fanii au strâns atunci 1.5 milioane de euro, bugetul necesar al echipei pentru a supraviețui, printr-o campanie de donare de sânge. Peste mai mulți ani, povestea frumoasă a celor de la Union Berlin s-a oprit direct în grupele Ligii Campionilor, însă în acest an lucrurile nu mai sunt atât de roz pentru berlinezi.