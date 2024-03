Primele efecte majore ale măsurilor economice. PSD: Deficitul comercial a fost redus cu aproape 360 milioane euro

Firmele româneşti au început să resimtă primele efecte, în condiţiile în care sume apreciabile nu mai sunt cheltuite pentru importuri, ci rămân în economia locală, susțin social-democrații.

450 milioane euro salvaţi lunar pentru circuitul economic intern

În medie, în fiecare lună sunt salvaţi aproximativ 450 de milioane de euro, bani care nu mai sunt facturaţi pentru importuri, ci sunt introduşi în circuitul economic intern, fiind parte a măsurilor menite să reducă deficitul comercial. În total vorbim de aproximativ 5 miliarde de euro anual, conform cifrelor făcute publice de PSD.

De altfel, deficitul balanței comerciale a României a fost în 2023 cu peste 15% mai mic decât în anul anterior, fapt care se traduce printr-o creștere a exporturilor față de importurile de bunuri din afara țării. Trendul pozitiv se reflectă şi din comparațiile cu 2022, când afluxul masiv de importuri crescuse deficitul comercial cu 44% față de 2021.

În plus, potrivit datelor oficiale publicate de deficitul comercial a fost cu 15,5% mai mic decât în ianuarie 2023, ceea ce în termeni reali se traduce printr-o reducere a deficitului cu aproape 360 de milioane de euro.

Ajutor de aproape 16 miliarde de euro pentru agricultură

Potrivit PSD, progrese se înregistrează în toate domeniile economice (construcții, agricultură, industrie prelucrătoare etc), printr-un mecanism de scheme de ajutor de stat, granturi și garanții pentru credite s-au alocat fonduri pentru circa 100.000 de companii care produc în România și dintre care 99% sunt IMM-uri. De asemenea, nu mai puțin de 15,8 miliarde de euro au fost alocați via programele pentru agricultură din Planul Național Strategic 2023-2027 al României, pentru , dar și continuarea importantului Program Agro IMM Invest.

De regulă, luna ianuarie este cea în care se înregistrează scăderi ale exporturilor (luându-se în considerație perioadele vacanței anului precedent și reducerii capacității producției interne). De asemenea, în luna ianuarie cresc importurile în special din cauza cererii și consumului populației cu ocazia sărbătorilor.

Dar reducerea deficitului comercial cum a fost în prima lună a anului stă ca dovadă că trendul de până acum a fost inversat în favoarea economiei locale, prin creșterea preponderentă a consumului de produse „Made in România”.

Săptămâna aceasta, premierul Marcel Ciolacu sublinia de altfel că anul 2023 a fost anul în care au fost făcute cele mai mari investiții nete în România, după 1989.

„În 2023 am avut cele mai mari investiţii nete în economie de după Revoluţie: 38,3 miliarde euro. Cu 8 miliarde în plus faţă de 2022! Miza pe care am pus-o anul trecut pe investiţii începe să facă diferenţa în favoarea companiilor româneşti! Pe lângă investiţiile publice fără precedent, am susţinut companiile locale cu mecanisme de sprijin extins, prin scheme de ajutor de stat, granturi şi garanţii pentru credite. Astfel, am ajutat mediul de afaceri să deruleze investiţii private care au produs dezvoltare economică şi socială. Împreună, stat şi mediu privat, am ajuns la investiţii de aproape 12% din PIB!”, a spus Marcel Ciolacu.

În legătură cu bugetul pe 2024, PSD a precizat că el „este orientat către investiții și locuri de muncă. Aduce 150 miliarde lei în plus la PIB-ul României față de 2023, iar creșterea economică de 3,4% la anul este a 2-a cea mai mare din UE. Alocăm o sumă-record de 120 miliarde lei pentru investiții”.

Material susţinut de PSD