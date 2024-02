Veste excelentă pentru români. Majorările de pensii și salarii nu vor fi luate în calcul la plafonul pentru vouchere

Asta, în condițiile în care dacă s-ar raporta la aceste măriri, mulți dintre români ar rămâne fără ajutoare. Cu toate acestea, Marcel Ciolacu le dă asigurări că vor primi în continuare ajutoare sociale, care vor fi calculate în funcție de vechiul venit. Liderul PSD a făcut aceste lămuriri în cadrul ședinței de Guvern.

Majorările de pensii și salarii nu vor fi luate în calcul la plafonul pentru vouchere

care asigură în continuare persoanelor ”vulnerabile” ajutoarele sociale cum ar fi ajutorul de încălzire sau cardul de energie, pentru cât a mai rămas din sezonul rece.

”Ar fi profund incorect să se ajungă la asemenea situații, mai ales în acest moment. Așadar, luăm această decizie de exceptare, fiindcă vorbim despre viața a circa 800.000 de familii ce beneficiază de aceste ajutoare”, a explicat Marcel Ciolacu. Așadar, plafonul de 2.000 de lei rămâne neschimbat când vine vorba de alocarea de ajutoare, însă va fi luat în considerare venitul de dinainte de 2024.

Cine va beneficia, însă, de aceste ajutoare sociale acordate de guvernul Ciolacu? În primul rând pensionarii cu venitul sub 2.000 de lei. Urmează persoanele cu handicap grav, tot cu venituri sub 2.000 de lei și familiile cu cel puțin doi copii care au venitul pe membru de familie sub 675 de lei.

Desigur, nu vor fi uitate nici persoanele fără adăpost sau familiile monoparentale cu venitul sub 675 de lei pe membru de familie. Trebuie reținut, însă, că faimoasele carduri de energie vor expira pe 31 martie 2024. Așadar, oamenii trebuie să se asigure că vor cheltui acești bani până atunci.

Guvernul Ciolacu promite noi ajutoare și investiții de miliarde

astfel că aceștia vor primi 1,2 miliarde de lei în ajutoare. ”Aprobăm două hotărâri de guvern prin care peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectorul vegetal şi zootehnic, în contul cererilor depuse în cursul anului trecut. Fondurile reprezintă ajutoarele naţionale tranzitorii finanţate din fonduri europene”, a explicat Marcel Ciolacu.

Iar cine credea că totul se oprește aici, iată că Marcel Ciolacu anunță că vor fi investiți 20 de miliarde de euro până în 2030 în ”infrastructura de transport”, dintre care 13 miliarde în zona rutieră și 7 miliarde în cea feroviară. De altfel, Marcel Ciolacu vrea ca românii din străinătate să se întoarcă în România, așa că vrea să le ofere motive să o facă.

”Ştim cu toţii că astfel de investiţii în infrastructură, dar şi în educaţie şi sănătate, îi pot determina pe românii plecaţi la muncă în străinătate să se întoarcă acasă”, explicat Marcel Ciolacu, conform . “Avem şedinţă de guvern astăzi, după ce ieri am avut şedinţă comună a guvernelor României şi Italiei, de la Roma, unde componenta economică a fost extrem de solidă.

Mă refer la înţelegerea în domeniul energiei, semnată de Nuclearelectrica cu compania Ansaldo, pentru retehnologizarea unităţii 1 şi construirea unităţilor 3 şi 4 ale centralei de la Cernavodă. Statul italian, prin Agenţia de Susţinere a Exporturilor, este partea acestui proiect, asigurând o finanţare de până la două miliarde de euro”, a explicat premierul.