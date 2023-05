Mutat în România în urmă cu cinci ani, un basarabean a rămas cu gura căscată când a văzut cum se trăiește aici: “La noi nu se vede așa ceva”

Un basarabean care trăiește de cinci ani în România a rămas șocat când a văzut cum se trăiește aici. Atunci când a ajuns la facultate la noi în țară, tânărul a avut parte de câteva descoperiri care nu au fost pe placul său.

Un basarabean mutat în România acum cinci ani, șocat de cum se trăiește aici

Alexei Buga a venit și a reușit să-i impresioneze pe jurați cu preparatul său, un tort Medovik. Tânărul de 23 de ani este din Republica Moldova, dar s-a mutat în România în urmă cu cinci ani, pentru studii, însă a fost șocat atunci când a văzut cum se trăiește la noi în țară.

La căminul facultății unde a învățat, Alexei a împărțit camera cu încă doi băieți și a văzut că nu se închide ușa. În plus, și alte condiții din cămin au fost surprize neplăcute pentru tânărul concurent, mai ales atunci când a văzut o fată fumând. Din moment ce provine dintr-o familie de creștini baptiști, sunt unele lucruri nepermise.

Și curățenia a fost un mare șoc pentru , după cum a povestit în platoul emisiunii difuzate la Antena 1. La el în țară, lucrurile nu sunt în felul acesta.

“Când am ajuns la cămin și am văzut că nu se închide ușa, mai trebuia să împart camera cu încă doi băieți, îmi venea să o sun pe mama să îi spun să merg la construcții în Italia, alături de ea. Am crezut că femeia de serviciu ne face curat în camere. Am rămas șocat să văd o fată fumând.

La noi nu se vede așa ceva. Eu vin dintr-o familie de creștini baptiști am zis că nu este permis. Aceasta era realitatea. Eu am crezut că mă duc la facultate și găsesc totul curat”, a povestit Alexei la Chefi la Cuțite.

Cine l-a susținut pe Alexei Buga

În cele din urmă, Alexei s-a obișnuit cu traiul din România și a rămas aici. Tânărul o apreciază foarte mult pe profesoara sa de la facultate, care preda matematica.

Cei doi s-au întâlnit în prima zi, atunci când el a adus atele la secretariat, iar profesoara l-a ajutat. Totodată, este persoana care l-a susținut și care l-a făcut să-i placă matematica.

“Am 23 de ani, vin din Republica Moldova și studiez în România. Este profesoara mea de la facultate și prima interacțiune a fost așa: trebuia să aduc diploma în original și vine doamna Ile, m-a luat de mine și m-am dus, dar nu știam unde mă duce.

Am zis să-mi țin banii și pașaportul, că nu știam unde mă duce. Doamna Ile este susținătoarea mea, ea mi-a deschis orizontul și m-a făcut să îndrăgesc matematica. Mie îmi plăcea, dar nu avea cine să descopere asta în mine”, a mai spus Alexei, potrivit .