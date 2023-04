Mutu, „trădat” de Valentin Costache! Atacantul, eliminat pentru două faulturi stupide în primul sfert de oră din Universitatea Craiova – Rapid. Video

Adrian Mutu a fost „sabotat” chiar de Valentin Costache, pe care „Briliantul” a decis . Atacantul de 24 de ani a încasat două galbene în doar 7 minute și a fost eliminat de „centralul” Radu Petrescu.

Adrian Mutu, „trădat” de Valentin Costache. Atacantul a fost eliminat după un sfert de oră

Universitatea Craiova a început în forță meciul de pe teren propriu cu Rapid, în a patra etapă din play-off-ul SuperLigii. Acțiunile ofensive ale oltenilor l-au determinat pe Valentin Costache să ia două decizii extrem de stupide.

În minutul 7, , informație dezvăluită de „Briliant” în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, l-a tras de tricou pe Cîmpanu. „Șeptarul” oltenilor pleca rapid spre terenul advers, iar Valentin Costache l-a oprit ilegal, motiv pentru care Radu Petrescu a scos cartonașul galben din buzunar.

Doar șapte minute mai târziu, Valentin Costache a avut o intrare imprudentă asupra lui Ștefan Vlădoiu. Fundașul oltenilor se îndrepta rapid spre terenul advers, moment în care fostul fotbalist de la CFR Cluj și Dinamo a intrat prin alunecare și l-a agățat. Radu Petrescu nu a stat pe gânduri și i-a acordat al doilea cartonaș galben, apoi cartonașul roșu. .

Adrian Mutu, dezvăluiri surprinzătoare despre Valentin Costache: „L-am remarcat la juniorii lui Dinamo”

Valentin Costache s-a alăturat giuleștenilor în vară, când a fost transferat de la CFR Cluj pentru 100.000 de euro, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Fotbalistul în vârstă de 24 de ani nu a reușit deocamdată să marcheze în cele 22 de apariții în tricoul Rapidului.

Valentin Costache a evoluat pentru echipa de juniori a lui Dinamo, unde a fost remarcat de Adrian Mutu. „Este un jucător pe care îl știu de mic și l-am remarcat la juniorii lui Dinamo și l-am luat în cantonament. Spre surprinderea noastră a jucat chiar foarte bine și a rămas în lot.

În momentul în care a fost luat în calcul pentru Rapid ne-am gândit bineînțeles și la aceste calități pentru că îl cunoșteam foarte bine. Știu ce caracter are și cât își dorește. Faptul că are cinci campionate luate, adică nu a fost pe câmp, a fost într-o bătălie, într-o presiune continuă. Duce la presiune ceea ce e foarte important.

O să ne ajute. Ne-a ajutat și în trecut pentru că în prima parte am avut victorii importante împotriva echipelor mari. Am câștigat în deplasare la Craiova lui Rotaru, am bătut FCSB pe Giulești cu Costache în primul 11”, declara Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

În cele din urmă, cei care au deschis scorul au fost rapidiștii. Alexandru Crețu a atins mingea cu mâna în careu, iar Radu Petrescu a dictat penalty fără ezitare. Marko Dugandzic l-a învins pe Popescu de la punctul cu var.