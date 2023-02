Detalii surprinzătoare despre Valentin Costache, omul meciului Rapid – Chindia 2-0. „Îl știu de mic. Eu l-am dus la Dinamo. Duce bine presiunea”. Video exclusiv

Rapid a câștigat în Giulești, scor 2-0 cu Chindia Târgoviște, iar omul meciului a fost Valentin Costache, deși nu a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor pentru prima oară în tricoul Rapidului. a avut doar cuvinte de laudă la adresa fotbalistului în vârstă de 24 de ani, dezvăluind că antrenorul giuleștenilor a fost cel care l-a adus la Rapid.

Adrian Mutu, cuvinte de laudă pentru Valentin Costache: „Singurul lucru este că îi lipsește golul”

Valentin Costache a fost omul meciului câștigat de Rapid, scor 2-0 cu Chindia Târgoviște. , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, nu a marcat, dar a provocat al doilea gol al giuleștenilor după ce Boldor a trimis mingea în propria poartă după o intervenția greșită la centrarea fotbalistului rapidist.

Adrian Mutu a dezvăluit că Valentin Costache a avut o accidentare bizară și că evoluțiile fotbalistului din partida cu CS Mioveni l-au propulsat în primul 11 la Rapid.

„Costache a avut o accidentare mai ciudată. Pentru că locul unde era accidentat era unul… unde trebuia să fim foarte atenți pentru a se putea suda bine acel loc. În fine, Costache a jucat titular în meciul cu Chindia pentru că și-a câștigat postul la Mioveni, prin faptul că în repriza a doua, când am apelat la serviciile lui a făcut-o foarte bine.

A intrat cu atitudinea potrivită și a schimbat pe undeva meciul nostru. Am jucat mult mai bine odată cu intrarea lui în teren. Poți să spui orice de Costache, dar că nu are atitudine, că nu-și dorește și că nu dă totul nu ai cum pentru că el asta face.

Singurul lucru este că îi lipsește golul, pentru că știu cât de mult își dorește să înscrie pentru Rapid. O va face, va veni.. În același timp calitățile și tot ce are mai bun le pune în slujba clubului.”, a declarat Adrian Mutu în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mutu, dezvăluiri surprinzătoare despre Valentin Costache: „L-am remarcat la juniorii lui Dinamo”

Înainte să ajungă la Rapid, Valentin Costache a evoluat pentru Dinamo și pentru echipa de juniori a clubului „alb-roșu” unde a fost remarcat de Adrian Mutu. În 2018, fostul internațional U23 al României s-a transferat la CFR Cluj pentru 700.000 de euro.

„Este un jucător pe care îl știu de mic și l-am remarcat la juniorii lui Dinamo și l-am luat în cantonament. Spre surprinderea noastră a jucat chiar foarte bine și a rămas în lot. În momentul în care a fost luat în calcul pentru Rapid ne-am gândit bineînțeles și la aceste calități pentru că îl cunoșteam foarte bine.

Știu ce caracter are și cât își dorește. Faptul că are cinci campionate luate, adică nu a fost pe câmp, a fost într-o bătălie, într-o presiune continuă. Duce la presiune ceea ce e foarte important.

O să ne ajute. Ne-a ajutat și în trecut pentru că în prima parte am avut victorii importante împotriva echipelor mari. Am câștigat în deplasare la Craiova lui Rotaru, am bătut FCSB pe Giulești cu Costache în primul 11” , a mai spus Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.