Narcisa Birjaru a stârnit noi controverse după victoria Chefi la Cuțite. Câștigătoarea sezonului 9 este ținta unui nou scandal în mediul online după ce și-a făcut un tatuaj pentru Cătălin Scărlătescu.

ADVERTISEMENT

Tânăra de 24 de ani a postat rezultatul pe Instagram, însă au urmat mai multe comentarii negative din partea internauților.

Narcisa Birjaru, un nou scandal după ce și-a făcut tatuaj pentru Cătălin Scărlătescu. Câștigătoarea Chefi la Cuțite, atacată dur: „Oribil”

Narcisa Birjaru este ținta unui nou scandal pe internet. , dedicat lui Cătălin Scărlătescu, fiind chiar semnătura chefului.

Tânăra și-a tatuat și numele lui Speak, alături de alte elemente simbolice ale sezonului 9. Din păcate, reacțiile internauților nu au fost cele la care s-ar fi așteptat Narcisa.

ADVERTISEMENT

Narcisa Birjaru a ținut să precizeze că mentorul ei, Cătălin Scărlătescu, este cel mai bun, dar și Speak, care a ajutat-o să aibă mai multă încredere în ea.

„După cum am promis @iamspeak cuvântul e cuvânt, vreau să-ți multumesc pentru încrederea pe care m-ai făcut să o am in mine și pentru minunatul om care ești (…)

@chef_catalin_scarlatescu, Fiind mentorul meu perfect semnătura ta nu avea cum sa lipsească te 💜🙏”, a scris Narcisa Birjaru pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Unii dintre fani au acuzat-o că l-a copiat pe Rikito Watanabe, fostul concurent al lui Sorin Bontea. Tânărul originar din Japonia și-a făcut și el tatuaj cu numele mentorului său la un moment dat.

„Copia nu are valoare”, „Fii originală! Tatuajul cu semnătură l-a făcut primul Riki”, „Proastă decizie”, „L-ai copiat pe Riki”, „Să nu regreți mai târziu, e prea mult”, „Oribil”, sunt doar câteva dintre comentarii.

ADVERTISEMENT

Au fost și mulți urmăritori încântați de rezultat și au felicitat-o pentru că a făcut această alegere și s-a ținut de promisiune.

Narcisa Birjaru, cea mai controversată câștigătoare Chefi la Cuțite

Victoria Narcisei Birjaru a surprins pe toată lumea, însă a creat și controverse printre fanii emisiunii de la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Mulți au acuzat producția că finala a fost aranjată și că erau concurenți care ar fi meritat să ajungă în finală, alții decât Narcisa.

Cătălin Scărlătescu i-a luat apărarea concurentei din echipa sa și i-a îndemnat pe fani să nu mai subestimeze pe nimeni.

Chiar și Florin Dumitrescu a răbufnit și le-a transmis internauților să nu mai judece doar în funcție de ceea ce văd la TV sau citesc în mediul online, mai ales că fiecare persoană are un favorit în emisiune.

ADVERTISEMENT

Zilele trecute, Narcisa Birjaru a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, și că este un om sincer. În plus, farfuriile au fost jurizate de bucătari de renume, așa că nu ar fi avut cum să câștige pe nedrept.

„Eu sunt un om simplu, onest, cred că am demonstrat asta de-a lungul concursului. Finala a fost o luptă imensă pe care nu aș fi avut cum să o câștig de una singură.

Echipa pe care mi-am creat-o a contat enorm, fără ei nu aș fi putut vreodată să ajung aici. Tocmai de aceea le mulțumesc din suflet tuturor!

Sunt conștientă, ca în fiecare sezon, că atât eu, cât și Elena sau Cătălin am avut susținătorii noștri.

Însă meniul meu din finală a fost jurizat de chefi de renume, care au experiență în domeniu cât nu avem noi pe pâmânt. Iar acest lucru nu poate fi contestat de nimeni”, a declarat Narcisa Birjaru, în exclusivitate pentru FANATIK.