Natalia Mateuț pleacă de la Antena Stars?! Prezentatoarea își schimbă profesia

Natalia Mateuț de la Antena Stars și-a făcut pe 29 septembrie 2023 debutul pe marile ecrane. Vedeta pe care publicul o poate admira în show-ul lui Dan Capatos a jucat alături de Carmen Tănase în comedia românească „Dragoste pe muchie de cuțit”, iar acum i s-a deschis apetitul serios pentru actorie!

Natalia Mateuț de la Antena Stars schimbă macazul! Vrea să se facă actriță cu acte-n regulă

Natalia Mateuț ia în calcul foarte serios să urmeze o carieră în actorie, așadar! Carismatica șatenă de la a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că și-a dorit dintotdeauna să fie un star de cinema! În urmă cu câteva zile, visul i s-a îndeplinit!

Mateuț nu se oprește doar la rolul din filmul în care joacă rolul principal, ci vrea să continue și cu alte astfel de proiecte. Deși sunt mulți actori care au fost remarcați de scenariști și regizori peste noapte, fără să aibă studiile necesare, Natalia Mateuț ne-a spus că ea își dorește să dea la UNATC. Își dorește să fie actriță cu acte-n regulă.

Legat de actorie, ne-a mai spus că a făcut la un moment dat o școală de film, doar că nu se poate compara cu ce presupune studiul la UNATC. Cât despre prezența ei în comedia romantică, a avut numai cuvinte frumoase de spus. A emoționat-o să joace alături de actori consacrați, însă s-a descurcat de minune în cele două de zile de filmări.

Vedeta din show-ul lui Capatos a jucat alături de Carmen Tănase

„Este foarte frumos, e frumoasă o experiență de acest gen. De fiecare dată când vine câte o provocare în viața mea, cu mare drag spun da. E ceva absolut superb. Merge mână în mână cu televiziunea ceea ce fac.

Eu joc un personaj pozitiv în acest film, practic îmi joc propriul lor! Sunt prezentatoarea unui spectacol. Nu pot decât să mă bucur că joc ceea ce fac în fiecare zi, până la urmă. Prezint un spectacol, anim lumea. E vorba de un concurs.

La filmări a fost foarte frumos. M-am integrat repede în echipă, iar castingul este format din actori extraordinari, așa că pentru mine a fost o reală onoare.

Am scene în care joc cu doamna Carmen Tănase, cu Alin Panc, cu Văru Săndel, dar și cu alte nume foarte importante din cinematografia și teatrul românesc. Da, a fost cu emoții, dar a fost frumos”, a declarat Natalia Mateuț, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Mă bate gândul foarte serios să dau la UNATC”

Natalia crede că după apariția în producția „Dragoste pe muchie de cuțit” va fi ofertată să apară și în alte filme românești și, de ce nu, poate chiar peste hotare!

„Actoria e ceva ce mi-am dorit dintotdeauna și mă văd făcând asta în continuare, la un nivel chiar mai înalt sau într-un mod repetitiv. Să știi că ăsta e debutul meu pe marile ecrane.

Eu am mai avut colaborări de acest tip, dar pe micile ecrane. Cu siguranță, de aici încolo vor urma și alte colaborări. Îmi doresc să facă o treabă frumoasă în sensul ăsta.

De ce nu, chiar să mă și perfecționez. Eu am făcut niște cursuri la un moment dat. Am făcut o școală de film, de fapt, timp de un an. Acum mă bate gândul chiar foarte serios să dau la UNATC”, a adăugat Natalia Mateuț pentru FANATIK.