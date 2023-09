Natalia Mateuț explică sărutul de la TV cu Don Juan-ul Cătălin Cazacu: ”Voit”

Natalia Mateuț a explicat episodul sărutului cu Cătălin Cazacu de la Xtra Night Show, după ce l-a plesnit în direct, aparent deranjată de gestul motociclistului.

Natalia Mateuț, sărutată de Cătălin Cazacu. Voit sau nu?

La prima vedere, dacă bărbatul ar fi trăit în Spania, la ora actuală se punea în dezbatere inclusiv deschiderea unui dosar penal, căci a săruta pe cineva fără acordul persoanei respective poate fi interpretat ca agresiune sexuală,

ADVERTISEMENT

Care este povestea românească a sărutului buclucaș? Evident, diferă destul de mult de episodul în care șeful Federației Spaniole de Fotbal i-a dat un pupic fotbalistei Jenni Hermoso, după ce fetele au câștigat campionatul mondial. În cazul celor două vedete de la Antena Stars, lucrurile au stat complet diferit.

FANATIK a stat de vorbă cu Natalia Mateuț la un eveniment monden și, la un moment dat, în discuția cu frumoasa șatenă a apărut și ”inculpatul”: Cătălin Cazacu!

ADVERTISEMENT

Vedetele de la Antena Stars explică gestul: „Nu mai spune minciuni!”

„Noi suntem prieteni foarte buni. Înainte de a fi colegi am ajuns să fim și prieteni buni, pentru că petrecând cu o persoană în fiecare zi la job ajungi să fii prieten…”, a explicat Natalia Mateuț pentru FANATIK, întreruptă la scurt timp de Cătălin Cazacu.

„Nu mai spune minciuni! (n. red: i-a zis Nataliei) Ne-am pupat, domnule! Să dea dracii, toată lumea a înnebunit. Ne-am pupat doar!”, a intervenit Cazacu. FANATIK le-a pus în vedere cazul Rubiales, iar Mateuț a sărit repede în apărarea lui Cătălin, căci nu vrea să se înțeleagă că ar fi fost pupată fără acordul ei, mai ales că vedeta se declară o feministă convinsă.

ADVERTISEMENT

„Dar la noi a fost voit, a fost cu consmițământ. A fost o glumă, efectiv! Fiind un late-night show facem tot felul de nebunii”, a ținut să completeze Natalia Mateuț.

Mateuț l-a pus la punct pe motociclist: „Aici nu ne sărutăm, în primul rând”

Cazacu a întrebat-o apoi pe colega lui ce ar trebui să facă la petrecerea mondenă la care a aterizat, fiind ușor nedumerit, iar Mateuț i-a dat o replică pe măsură. „Ce se întâmplă aici?”, a întrebat Cazacu. „Aici nu ne sărutăm, în primul rând”, i-a răspuns Natalia râzând.

Revenind la gestul care în alte țări ar fi putut stârni adevărate controverse, Natalia Mateuț e de părere că oamenii ar trebui să fie un pic mai relaxați, să nu mai trăiască încrâncenați ori despicând firul în patru.

ADVERTISEMENT

Ce spune Natalia despre controversatul caz Rubiales din Spania

„Noi suntem prieteni și atâta tot. A fost un gest prost înțeles (n. red.: referitor la cazul Rubiales). Cred că se pot întâmpla astfel de situații din entuziasmul momentului, din frenezia momentului. De multe ori poți să pici în extrema cealaltă. Cred că a fost un gest necontrolat, nevoit.

Merg pe premiza asta și cred că în ultima vreme despicăm prea mult firul în patru. Hai să ne gândim că a fost ceva prost înțeles, ceva de moment și atâta tot. Am început să ne victimizăm foarte tare și e păcat.

Și o spun eu, ca feministă convinsă. Eu nu suport bărbații care nu dau credit femeilor, nu suport bărbații care judecă femeile înainte de a le cunoaște. Eu m-am lovit de foarte multe ori de oameni care m-au judecat necunoscându-mă, care au vorbit despre mine urmărindu-mă la televizor o fracțiune de secundă sau văzând o fotografie cu mine.

Da, m-am lovit de treaba asta și am încetat să încerc să le mai demonstrez lor ceva. Pur și simplu sunt eu și cine vrea să mă cunoască poate să rămână cu o impresie frumoasă despre mine. Cine judecă oamenii, înseamnă că se judecă pe el”, a declarat Natalia Mateuț pentru FANATIK.

Prezentatoarea de la Stars a avut o vară de neuitat

Dincolo de care a creat ceva vâlvă, Natalia Mateuț ne-a povestit puțin și despre cum a fost vara asta pentru ea, dezvăluind că atunci când merge în vacanțe ia cu ea toată casa!

„Am avut o vară plină, am îmbinat și munca, dar și distracția. M-am plimbat foarte mult, poate cel mai mult în mulți ani, căci nu am mai călătorit chiar așa. Acum sunt reîntoarsă cu munca, cu filmări, cu emisiunea, dar să știi că am și plecări de toamnă. O să plec la Paris, în toamna asta, la Fashion Week, la sfârșitul lunii și apoi cred că o să fac un Dubai, dar prin octombrie”, ne-a mai zis Natalia Mateuț.

În călătoriile pe care le-a avut anul ăsta, Natalia a avut norocul să nu treacă prin cine știe ce peripeții, așa cum a pățit-o acum doi ani, în Costa Rica, atunci când i-a dispărut bagajul în aeroport.

„Îmi place să cred că toate vacanțele mele se termină bine, cu toate că se spune că nu e vacanță reușită dacă nu pomenești de vreo pățanie. În principiu, vacanțele mele sunt ca niște aventuri. Și acum, recent, la Mykonos am fost plecată o săptămână. Mi-am prelungit șederea acolo, căci dintr-o săptămână s-au făcut două, 15 zile chiar.

A fost superb, am o grămadă de prieteni acolo, pentru că merg în fiecare an, de 10 ani încoace. E destinația mea preferată. Cam tot ce se întâmplă acolo e o nebunie frumoasă. Mă întâlnesc cu oameni dragi, cu prieteni. N-am pierdut niciun avion, slavă Domnului! Nu mi s-a pierdut niciun bagaj cum am pățit-o în Costa Rica acum doi ani, a fost totul pe pace”, ne-a spus Mateuț.

Mateuț, bagaje de 32 de kg în călătoriile sale

ne-a mai dezvăluit că, de obicei, bagajele ei de cală ajungă să cântărească până la 32 de kilograme. Când merge undeva și stă câteva zile, Natalia se gândește la ținutele pe care le va purta, așa că bagă în valize tot ce poate.

„Doamne ferește, nu vrei să știi ce am în bagaje! Plec efectiv cu toată casa după mine. Uite, îmi fac tot timpul upgrade la 32 de kilograme. Plec cu jumătate de dulap după mine, pentru că îmi place să am câte trei ținute pe zi. Mi le iau pe toate.

Mă organizez acolo. Plec cu multe ținute după mine. Pentru mine vacanța pornește de la organizarea hainelor, a bagajului. Ocupă mult spațiu hainele, dar iau și produse de make-up să fiu liniștită că le am pe toate”, ne-a mai declarat Natalia Mateuț.