Naționala de fotbal feminin a României, meci amical cu Bulgaria. Când și unde se joacă

Naționala României efectuează un stagiu de pregătire între 9 și 16 iulie, înainte de Liga Națiunilor, competiție care va debuta în această toamnă. „Tricolorele” vor susține și o partidă amicală pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Naționala României a intrat în cantonament pentru amicalul cu Bulgaria

a făcut primele antrenamente la baza de pregătire la Mogoșoaia. Prima parte a ședintei de pregătire a avut loc în sala de forță, iar apoi „tricolorele” au luat contactul cu suprafața de joc și mingea.

Partida cu Bulgaria se va disputa pe arena „Arcul de Triumf”, duminică, 16 iulie, de la ora 19:30. „Tricorele” și-au probat și noul echipament de joc. Iată lotul convocat de selecționerul Cristi Dulca și publicat pe site-ul .

Portari: Camelia Ceasar (AS Roma / Italia), Szidonia Salamon (FK Csikszereda Miercurea Ciuc);

Fundași: Teodora Meluță (Politehnica Timișoara), Maria Ficzay (Fortuna Hjorring / Danemarca), Anita Kis (Haladás-Viktoria FC / Ungaria), Brigitta Goder (Ferencvarosi TC / Ungaria), Alexandra Tunoaia (Chievo Verona W / Italia), Erika Gered (Diosgyori VTK / Ungaria), Claudia Bistrian (AS CS Carmen București), Cristina Botojel (FC Universitatea Cluj), Antonia Bratu (Politehnica Timișoara);

Mijlocași: Giorgiana Vasile (AS CS Carmen București), Ioana Bortan (Farul Constanța), Ioana Bălăceanu (FC Universitatea Cluj), Ana Vlădulescu (Haladás-Viktoria FC / Ungaria), Andrea Herczeg (CS Carmen București), Mădălina Tătar (Racing Power FC / Portugalia), Ștefania Vătafu (RSC Anderlecht / Belgia), Cristina Sucilă (ACS Banat Girls);

Atacanți: Adina Borodi (FC Universitatea Cluj), Carmen Marcu (FC Universitatea Cluj), Mara Bâtea (FC Universitatea Cluj), Laura Rus (Farul Constanța), Bianca Ienovan (Politehnica Timișoara).

România începe în septembrie lupta pentru calificarea la WEURO 2025

împotriva Croației. În Liga Națiunilor, „tricolorele” au fost repartizate în grupa B, alături de alte două echipe: Finlanda și Slovacia.

Cum arată programul naționalei României

22 septembrie 2023: Croația – ROMÂNIA, Finlanda – Slovacia

26 septembrie 2023: ROMÂNIA – Finlanda, Slovacia – Croația

27 octombrie 2023: ROMÂNIA – Slovacia, Finlanda – Croația

31 octombrie 2023: Slovacia – ROMÂNIA, Croația – Finlanda

30 noiembrie 2023: Finlanda – ROMÂNIA, Croația – Slovacia

5 decembrie 2023: ROMÂNIA – Croația, Slovacia – Finlanda

Cum se desfășoară competiția

Naționalele sunt împărțite în trei ligi în funcție de coeficient la finalul preliminariilor CM 2023. Primele două ligi au câte 16 echipe, în timp ce a treia are 19, iar meciuri se dispută în sistemul tur-retur.

Câștigătoarele grupelor vor evolua în in Liga A vor evolua la turneul final al Ligii Națiunilor. Primele două clasate își asigură prezența în ligă pentru următoarele preliminarii. Cele 4 echipe care termină pe locul al treilea vor disputa un baraj contra echipelor de pe locurile 2 în grupele din Liga B, câștigătoarele urmând a evolua mai departe în Liga A.

Echipele care termină pe locul patru vor retrograda în Liga B, iar cele patru câștigătoare din această ligă vor promova în Liga A. 3 ocupante ale locurilor 3 vor disputa un baraj contra celor mai bune ocupante ale locurilor secunde din Liga C. Câștigătoarele vor evolua mai departe în Liga B.

Ocupantele ultimului loc în grupele din Liga B plus cea mai slabă echipă clasată pe locurile 3 vor retrograda în Liga C. Cele 5 câștigătoare ale grupelor din Liga C vor promova în Liga B. Turneul final și barajele de promovare/retrogradare se vor disputa în perioada 21-28 februarie 2024.