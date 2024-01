Naționala Gambiei, aproape de o tragedie. Avionul care îi ducea la Cupa Africii, aterizare de urgență

Turneul final al celei mai importante competiții de pe continentul african se va desfășura în Coasta de Fildeș, în perioada 13 ianuarie – 11 februarie. Gambia va evolua în Grupa C, cu Senegal, Camerun și Guineea.

Delegația Gambiei a scăpat de o tragedie uriașă înainte de Cupa Africii

Aflați la bordul unui avion al companiei Air Coasta de Fildeș, jucătorii naționalei Gambiei, care urmează să joace la Cupa Africii pe Națiuni, au fost foarte aproape de o tragedie, conform publicației .

Aeronava a decolat, însă după câteva minute de zbor, s-a întors din drum din cauza unei depresurizări în cabină. Selecționerul belgian Tom Saintfiet a afirmat că era cât pe ce să își piardă viața din cauza lipsei de oxigen de la bord.

”Am fi putut muri cu toții. Toți am adormit repede, inclusiv eu. Am avut vise scurte despre cum a fost viața mea. După 9 minute, pilotul a decis să se întoarcă, deoarece nu mai existau rezerve de oxigen. Unii dintre jucători nu s-au trezit imediat după aterizare. Era cât pe ce să ne intoxicăm cu monoxid de carbon. Încă o jumătate de oră de zbor și am fi murit cu toții.

Suntem în Gambia acum și nu vrem să zburăm cu un astfel de avion. Acesta a fost doar cel mai mic pe care l-au putut găsi poate, cu elice, pentru 50 de persoane. Când vedeți ce avion folosește Ghana și noi… De parcă tot ce conta era că doar zbura.

Dar joi, noi zburăm. Trebuie să zburăm. Acesta este termenul limită, altfel vom fi dați afară din turneu. Așa că acum caută un avion. Dar există limite. Eu sunt dispus să mor pe terenul de fotbal, nu sunt dispus să mor pentru slujba mea de lângă acel teren”, a declarat Saintfiet.

Jucătorii gambieni, speriați de incidentul aviatic

Fostul fundaș de la Manchester United, Saidy Janko, care acum joacă la Young Boys Berna, a subliniat într-o postare făcută pe rețelele de socializare condițiile inacceptabile în care a zburat naționala Gambiei.

”Imediat ce ne-am urcat în micul avion care fusese închiriat pentru noi, am simțit o căldură imensă care ne-a făcut să transpirăm abundent. Personalul ne-a asigurat că aerul condiționat va funcționa odată ce vom fi în aer.

Căldura inumană s-a amestecat apoi cu lipsa de oxigen și multe persoane au avut dureri de cap și amețeli. Unii chiar au leșinat după decolare. Dacă nu ar fi fost o întoarcere și o aterizare forțată în Banjul, consecințele ar fi putut fi mult mai grave!”, a scris Janko, pe contul de Instagram.

Niciun jucător african care evoluează în România nu este prezent la Cupa Africii pe Națiuni. Cel mai aproape a fost , dar selecționerul Hugo Broos nu l-a inclus în cele din urmă în lotul de 23.

Ca la fiecare ediție, există controverse înainte de Cupa Africii, în condițiile în care în lunile ianuarie și februarie. Cei mai mulți jucători provin din Ligue 1. Sunt 56 de jucători din campionatul Franței, iar Marseille dă nu mai puțin de șapte jucători.