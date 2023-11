Elevii lui Edi Iordănescu vor avea ocazia să se obișnuiască cu frigul din Ungaria, în condițiile în care la ora aterizării termometrele indicau 8 grade, în timp ce la ora meciului e de așteptat ca afară să fie minus 3 grade Celsius.

Naționala României a ajuns la Budapesta. La ce hotel vor sta tricolorii

Pentru deplasarea în Ungaria, FRF a optat pentru un zbor de tip charter, pentru ca jucătorii să fie în siguranță și pentru ca toată lumea să ajungă la timp la destinație. Așadar, tricolorii vor merge direct la hotel, după care se vor aștepta să vadă ce program a pregătit Edi Iordănescu.

Așa cum era de așteptat, fotbaliștii și staff-ul tehnic al naționalei vor sta la același hotel ales înainte de meciul cu Belarus. Asta, pentru că , naționala țării noastre a fost blocată de Elveția. Mai exact, tricolorii nu s-au putut caza fix lângă stadion, acolo unde există un hotel decent.

deja închiriase toate camerele. Așadar, tricolorii vor merge direct la hotelul Hilton din Budapesta, deși ar fi preferat să se cazeze aproape de Felcsut. Așa cum FANATIK sublinia, românii ar fi dorit să se cazeze la hotelul Abascus Hotel din Herceghalom, o localitate aproape de Felcsut.

Elvețienii s-au cazat aici pentru meciul cu Israel, astfel că românii nu au mai putut să prindă camere disponibile. Elvețienii au eliberat camerele doar undeva la ora 16:00, după care au plecat spre Basel, astfel că cei de la hotel au considerat că nu au vreme să pregătească hotelul pentru români.

Hotelul Hilton se află într-o zonă exclusivistă din capitala Ungariei, undeva lângă Bastionul Pescarilor, un obiectiv turistic celebru din oraș. Deși vor avea de parcurs 45 de kilometri în ziua meciului, tricolorii cel puțin se vor bucura de priveliște, astfel că vor admira podurile ce împart malurile orașului.

Înainte de acest meci, selecționerul Edi Iordănescu anunța la conferința de presă premergătoare partidei că este conștient de încărcătura deosebită care apasă pe umerii tuturor. Cu toate acestea, Iordănescu e convins că România are șansa de a se califica la Euro 2024.

“Meciul cu Israel este decisiv şi nu trebuie să ne ferim de realitate. Dar noi am făcut ca acest meci să fie decisiv, ăsta este adevărul. Noi am câştigat această şansă prin tot ceea ce am făcut în această campanie, prin fiecare meci, în fiecare minut.

Este un moment pe care l-am căutat şi l-am aşteptat, iată că l-am găsit. Cu siguranţă, poate fi un meci de totul sau nimic, şi, când duci o campanie fără înfrângere, şi ajungi să depinzi de un alt rezultat, nu e confortabil. Asta face ca presiunea să fie una imensă. Va fi un meci cu încărcătură emoţională foarte mare, dar grupul este pregătit”, a declarat selecționerul.

