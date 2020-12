Dorința lui Adrian Neaga pentru 2021: vrea să preia o echipă alături de Victor Pițurcă. „Îmi e ca un tată!”

Adrian Neaga, fostul atacant al Stelei, are planuri mari pentru 2021: vrea să revină în fotbal alături de Victor Pițurcă, pe care îl consideră mentorul său și un al doilea tată. Neaga a dezvăluit că Piţurcă nu duce lipsă de oferte şi este posibil ca în curând să dea curs uneia dintre ele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Neaga a candidat la alegerile parlamentare din partea Partidului Verde, dar mai are și alte planuri legate fotbal, unde a semnat un contract cu o firmă importantă de impresariat, fiind recomandat de Sorin Paraschiv.

FANATIK l-a contactat pe Adrian Neaga și a realizat un interviu în exclusivitate cu unul dintre cei mai iubiți fotbaliști care au jucat la Steaua București după anul 2000 și care nu i-a uitat niciodată pe suporterii Stelei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Neagu vrea să revină în fotbal alături de Victor Pițurcă

Rică, ai candidat din la alegeri din partea Partidului Verde. Cine te-a „transferat” ca să zic așa?

– Am intrat în politică datorită prietenilor pe care îi am aici și vreau să fac tot ce știu eu mai bine. Eu zic că e o idee bună ca foștii fotbaliști sau sportivi să intre în politică, dar acuma fiecare cum știe. Noi, fotbaliștii, suntem singura ramură care nu avem pensie după ce ne lăsăm de fotbal! Chiar aș vrea să se implice mai mulți fotbaliști ca să putem să facem și noi o lege pe speța asta. Nu toți fotbaliștii reușesc pe parcursul carierei să strângă o sumă care să le permită să trăiască toată viața. Sunt și câștigători de Cupa Campionilor care au avut dificultăți mari de-a lungul vieții. Eu nu mă pricep la politică și nu vreau să fac politică.

ADVERTISEMENT

Ce planuri ai în continuare legate de fotbal?

– Păi l-am așteptat pe nea’ Piți să ia vreo echipă. Vom vedea în viitor, ce se întâmplă, din ianuarie încolo. Sunt într-o agenție mare de impresariat, către care am fost recomandat de prietenul meu Para (n.r. fostul său coleg, Sorin Paraschiv) și am un parteneriat semnat cu o firmă foarte mare din Serbia, din Olanda. Avem multe proiecte de viitor!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deci mai ții legătura cu nea’ Piți. Ce face?

– Păi normal, normal! Este etalonul meu în viață. Într-o țară plină de trădători, de oameni fără demnitate, onoare și coloană vertebrală… el e printre puținii oameni pe care i-au cunoscut și care au onoare și demnitate! Are multe oferte! Și de afară și din Liga 1. A dus vreodată lipsă de oferte? E un mentor pentru mine și de aceea m-am și ghidat după el. E ca al doilea tătic! Ți-am zis, unul dintre puținii oameni care au demnitate și onoare!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de el?

– În primul rând să ai cuvânt! Demnitate și onoare! E cel mai important. Trebuie să rămâi întotdeauna drept.

ADVERTISEMENT

Adrian Neaga, despre conflictul CSA – FCSB: „Pentru mine, Steaua este cea din Liga 1!”

Rică, ai fost unul dintre cei mai iubiți jucători ai Stelei după 2000. Care e adevărata Steaua?

– Eu am declarat de multe ori: pentru mine, Steaua e cea din Liga 1! Cu toate că uite… Nea’ Piți susține echipa din liga a treia, îți dai seama… Din punctul meu de vedere, Steaua lui Gigi Becali este Steaua adevărată, pentru că a avut continuitate. Eu nu mă pricep la acte, vom vedea până la urmă ce va decide justiția.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj ai pentru suporterii Steaua București?

– Îmi pare rău că s-a divizat suporterii, pentru că majoritatea fanilor care sunt acum la Liga a treia au susținut și Steaua lui Gigi Becali. Și chiar îmi pare rău că s-a făcut această separare. Eu cred că până la urmă se va ajunge la o înțelegere și va fi doar o singură echipă Steaua București. Eu sper să vedem suporterii uniți într-o singură echipă. Acum nu spun… prietenii mei sunt la Steaua: Gabi Boștină, Oprița și îi susțin cu mare drag, ținem mereu legătura și nu au nicio vină pentru ce se întâmplă! Sunt victime colaterale! Important e că își fac treaba și se pare că anul ăsta au o echipă care va veni în Liga 2. Păcat, păcat! Uite cum se întâmplă și la Craiova, unde suporterii s-au separat.

Deci are viitor proiectul CSA Steaua?

– Eu cred că are! Dar tot din cauza a ceea ce se întâmplă în România, pentru că nu sunt legi foarte clare, nu poți să spui că Steaua lui Gigi Becali nu e Steaua! Rezultatele care au fost… De exemplu: eu nu am jucat la Steaua??? Nu pot să spun așa ceva și să șterg cu buretele performanțele pe care le-am avut la Steaua! Și ca să fim sinceri, pe mine nu m-a plătit Armata! Eu asta nu înțeleg: am jucat la Steaua, dar nu m-a plătit Armata? Mie cel mai rău îmi pare de suporterii care s-au separat.

Dar dacă ți-ar face o ofertă cei de la CSA Steaua, te-ai gândi să mergi acolo?

– Ca antrenor, trebuie să te duci acolo unde ești dorit. Nicio echipă nu se refuză! Am văzut și noul stadion, e extraordinar! Va rămâne „templul fotbalului românesc”. Singura echipă pe care nu aș putea să o antrenez e Dinamo! Cu toate că, atunci când va reprezenta România în cupele europene voi ține cu ei. În primul rând sunt român.

„Orice ar fi, Dinamo va rămâne un brand!”

Care e cea mai frumoasă amitire a ta de vechiul stadion Ghencea?

– Am multe! Golurile cu Dinamo, goluri în Europa League… Rămâne una dintre cele mai frumoase amintiri, golul cu Dinamo, când am câștigat cu 1-0 pe final de meci și am înscris. A erupt stadionul! Era în poartă Lobonț. E una dintre cele mai frumoase amintiri. Într-adevăr, evoluțiile bune cu Dinamo, golurile înscrise rămân întotdeauna în memorie. Dar am și meciuri importante din cupele europene. Îmi e foarte dor de un derby și chiar aș vrea să merg la un Steaua-Dinamo. Cred că nu am mai fost din 2016.

Ce părere ai de situația de acolo, de la Dinamo, dacă tot am atins subiectul…

– Păcat! Mare păcat! Păcat că acești investitori au venit și au promis „marea cu sarea” și cred că în disperarea care era au putut să le dea pe mână un asemenea brand. Dinamo, orice ar fi, va rămâne un brand. E peste puterile mele de înțelege cum un asemenea club a putut să ajungă pe mâinile unor impostori! Nu știu ce s-a întâmplat acolo…Ne dispar brandurile. Trebuie să avem grijă de cele pe care le mai avem! Sper ca până la urmă să vină cineva să îi preia. Dinamo trebuie să reziste pentru binele fotbalului românesc. Mai ales că suntem într-un mare regres! Nu ar mai fi plăcerea de a te uita la fotbal. Dar în același timp trebuie lăudate și echipele mici precum Clinceni, pentru că sunt un exemplu de urmat.

Adrian Neaga știe cine va lua titlul în Liga 1: „Steaua are cea mai puternică și cea mai bună echipă!”

Cum vezi anul ăsta lupta la titlu în Casa Pariurilor Liga 1?

– Din punctul meu de vedere, Steaua are cea mai puternică și cea mai bună echipă! Are jucători tineri cu mare talent! Dacă vor avea grijă de ei, vor ajunge fotbaliști la echipe importante. CFR Cluj, Craiova, de ce nu. Steaua este favorită.

Ce jucători îți plac de la FCSB? Cum ți se par Dennis Man și Florinel Coman?

– Sunt mulți fotbaliști de valoare în România, în ciuda rezultatelor! Îmi place și Darius Olaru, puștiul Octavian Popescu… Toți jucătorii tineri de la Steaua pot pleca pe sume mari în afară!

Adrian Porumboiu a șocat într-un interviu pentru FANATIK despre Octavian Popescu, și a spus că e cel mai mare talent de la Hagi încoace!

– Când l-a luat nea’ Piți la echipa mare la Universitatea Craiova, chiar vorbeam într-o seară cu el și analizam și spunea: „E cel mai talentat copil. Are calități extraordinare!”. Dar mai sunt fotbaliști: e Cicâldău de la Craiova, Vlădoiu, Haruț de la Botoșani, cred că fiecare echipă are acum tineri de valoare. A avut ochi nea’ Piți cu Octavian Popescu. Nu se antrenase până atunci cu echipa mare. El l-a adus! Craiova pune baza pe copii și juniori. Acolo e organizare foarte bună, chiar dacă l-au pierdut.

Urarea lui Adrian Neaga pentru prietenul Adi Mutu: „Să ajungă cel puțin în sferturi la Euro!”

Că tot am ajuns la capitolul tineri, ce mesaj ai pentru prietenul tău Adi Mutu? Are o grupă grea la Campionatul European U21 2021…

– Eu sper să ajungă cel puțin în sferturi. Sper să atingă măcar performanța pe care a reușit-o Mirel Rădoi la tineret. Să ne bucurăm cu toții, pentru că victoriile aduc victorii și dacă a ajuns acolo, Adrian Mutu clar are capacitatea să reușească.

Dar Mirel Rădoi? Ne calificăm și noi la Mondiale?

– Eu sunt alături de Mirel pentru că știu cât suflet pune și cu câtă patimă muncește zi de zi! Și ce mentalitate are. M-aș bucura enorm.

Visezi să revii într-o zi la Steaua? Sau să antrenezi Steaua?

– Sigur. Să vedem ce ne rezervă viitorul. Trăim vremuri grele, să treacă și pandemia asta…

„Suntem o țară care ne denigrăm și semenii”

Mai sunt atacanți de valoare în Liga 1? Rămâi unul dintre cei mai buni de la Steaua după 2000, alături de Claudiu Răducanu…

– Fiecare cu generația lui! E greu de comparat. Chiar dacă nivelul e mai scăzut, sunt în continuare jucători de valoare în România. Din păcate nu am construit nimic și am mai avut performanțe din inerție. De-aia Hagi merită tot respectul și e un exemplu de urmat.

Ai jucat și tu în Asia, în Coreea de Sud, cum ți se pare performanța lui Cosmin Olăroiu din China?

– E antrenorul momentului. Pe unde a fost a avut performanțe! Chiar dacă lumea spunea că sunt țările arabe, China…nu sunt deloc mai slabe! Sunt campionate unde se investește masiv. În Coreea de Sud, nicio echipă nu începea campionatul până nu avea bugetul în cont! Am mai ținut legătura, i-am transmis mesaje după victorii. E un model pentru antrenorii tineri și deschid uși pentru români peste tot.

Dar uite că alții le închid…Ce părere ai de incidentul cu Sebastian Colțescu?

– Ce spuneam la început de trădători! Noi suntem o țară care ne denigrăm și semenii. Negru nu e nimic rasist. E pur și simplu o culoare! Sebi mi-a fost prieten până la acel meci când am retrogradat cu Timișoara, dar eu vreau să îi iau apărarea acum! Trebuie susținut și să fim corecți: Colțescu nu este rasist. E vorba despre cum suntem noi românii văzuți în străinătate. De accea s-a făcut și acest tam-tam. Francezii ne-au făcut țigani, în toate felurile! S-a întâmplat ceva? De asta nu s-a mai vorbit.

Cifrele lui Adrian Neaga la Steaua București