Neagoe, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-2: „Știu ei ce greșeală au făcut”

Universitatea Craiova a debutat cu dreptul în noul sezon de SuperLiga. . Andrei Ivan a marcat din nou în poarta clubului din Ștefan cel Mare, după un penalty obținut de Alexandru Mitriță.

Eugen Neagoe, semnal de alarmă după Dinamo – Universitatea Craiova 0-2: „Trebuie să fim responsabili”

Eugen Neagoe a scos în evidență prima repriză modestă făcută de Universitatea Craiova. Totuși, „Geană” s-a mulțumit cu prestația jucătorilor din repriza a doua. Antrenorul oltenilor a avut cuvinte de laudă pentru Dinamo după partida de pe „Arcul de Triumf”.

„O primă repriză modestă, nu mă așteptam. Dar am avut două ocazii mari. În repriza a doua, băieții au avut atitudine și ne-am creat situații. Sunt mulțumit de rezultat și atitudinea în repriza a doua. Sigur, nu și de joc și de prima repriză. Nimeni nu aprecia în primăvară când dominam toate echipele.

Bravo lui Ovidiu, Dinamo e bine organizată. Am pierdut locul 2 la meciul cu FCSB de la Craiova. Am avut ocazii formidabile și am pierdut. O să analizăm, jucătorii știu și ei ce greșeală au făcut. Trebuie să fim responsabili în următorul meci, cu Oțelul. Cei care au intrat au făcut-o foarte bine.

De la toți jucătorii aștept foarte mult, sunt valoroși. De asta e Popică în poartă, să apere. E portar foarte bună. Elvir are o problemă la genunchi, acum s-a întâmplat. Îmi pare rău, sper să nu fie grav. Patronul ne-a felicitat pentru victorie”, a declarat Ovidiu Burcă.

Alexandru Mitriță, încrezător după Dinamo – Universitatea Craiova: „Ne dorim titlul”

Alexandru Mitriță a revenit în această perioadă de transferuri la Universitatea Craiova, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Jucătorul de 28 de ani a avut o contribuție decisivă la victoria oltenilor cu Dinamo din prima etapă. Mitriță a scos penalty-ul din care .

Ulterior, Alexandru Mitriță a pasat decisiv la golul din prelungiri marcat de Jovan Markovic. Extrema din atacul oltenilor speră să câștige titlul și să revină la echipa națională. „Am început temători prima repriză. Sunt bucuros pentru această victorie, sper să intrăm bine și în prima repriză pe viitor.

Dinamo e echipă foarte bună, ați văzut cum a jucat în prima repriză. E start de sezon, după un cantonament foarte greu. Important este că ne-am îndreptat în a doua repriză. Ne dorim titlul, dar nu vrem să ne gândim departe. Luăm fiecare meci în parte. Toți putem mai mult, va fi altceva cu meciurile acumulate.

Mi-au lipsit derby-urile. joci cu altă motivație când sunt fanii. Vom da totul pe teren, nu vreau să mă gândesc departe. Pentru fiecare jucător echipa națională este o dorință mare. Sper că voi ajunge acolo”, a declarat Alexandru Mitriță.

Andrei Ivan, bătăi de cap după ce a fost mutat în banda dreaptă: „E foarte dificil”

Andrei Ivan a marcat din nou, din penalty, în poarta victimei preferate. Totuși, „nouarul” oltenilor nu s-a făcut remarcat în urma evoluțiilor din teren. Jucătorul de 26 de ani a fost mutat în banda dreaptă pentru a-i face loc lui Alexandru Mitriță. Fotbalistul oltenilor a recunoscut că decizia antrenorului îi dă bătăi de cap.

„Un meci greu în prima repriză, slabă pentru noi. Mister a vorbit cu noi și s-a schimbat în repriza secundă. Joc pe o poziție nouă, bandă dreaptă, este foarte dificil. Toată Craiova vrea trofeu și noi visăm. Dar o să fie drum foarte lung, luăm meci cu meci.

Nu îmi e frică la penalty-uri am trecut de faza cu FCSB. Sunt bucuros că jucăm derby cu Dinamo, să fie spectacol în tribune. Nu mă simt bine pe postul nou, dar trebuie să mă acomodez”, a spus Andrei Ivan.

Laurențiu Popescu, eroul oltenilor cu Dinamo: „Penalty-urile se apără pentru mine”

Laurențiu Popescu a apărat un penalty în meciul cu Dinamo. Portarul oltenilor a respins execuția lui Ahmed Bani și le-a interzis „câinilor” șansa de a restabili egalitatea pe tabelă. „Analizăm înainte de meci, e vorba și de inspirația de moment. Pentru că sunt portar, penalty-urile se apără pentru mine.

Știam că e un meci greu, dar a doua repriză ne-am revenit. Ne dorim titlul, sperăm să câștigăm și următorul meci, așa ne înscriem în luptă. Acum e devreme”, au fost cuvintele lui Laurențiu Popescu.

Pentru formația pregătită de Eugen Neagoe urmează duelul de pe teren propriu cu Oțelul Galați. Meciul împotriva nou-promovatei va avea loc luni, 24 iulie, de la ora 21:30. Universitatea Craiova se află pe locul 3 după prima etapă. FCSB, CFR Cluj, FC Voluntari și Farul sunt celelalte echipe care au obținut trei puncte după primul meci.