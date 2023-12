Nenorocirea nu s-a încheiat pentru Dana Roba, la 6 luni de când a fost căsăpită de fostul ei bărbat. Ce a mărturisit abia acum

Au trecut mai bine de șase luni de când Dana Roba și-a văzut moartea cu ochii. În vară, make-up artista a fost lovită cu ciocanul în cap, în somn, de fostul ei partener de viață.

Dana Roba, noi confesiuni despre drama care i-a marcat viața

e de la noi a povestit cât de greu i-a fost să se privească după ce individul care acum se află la pușcărie a desfigurat-o complet. Acea nenorocire nu va fi uitată niciodată, căci cele mai adânci răni nu sunt cele vizibile, ci cele pe care bruneta le poartă în suflet.

Dana Roba a mărturisit, cât de dificil i-a fost să se vadă fără păr pe cap. Au fost zile extrem de cumplite, dacă nu chiar săptămâni întregi în care specialista în machiaj a plâns încontinuu.

Dana a spus, postând niște fotografii din 2 iulie, la o lună după ce era să fie ucisă, în care nu avea păr pe cap. Vedeta a spus că a suferit îngrozitor și că anul ăsta a fost, de departe, un adevărat infern pentru ea.

„A fost cel mai greu an din viața mea”

„Fotografiile in care eram cheală sunt realizate in 2 Iulie. Trecuseră 27 de zile de la macabrul organizat de către fostul soț. Plângeam in fiecare zi după păr.

Am suferit teribil prin ce am trecut. A fost cel mai greu an din viața mea. Nu aveam voie să mă spăl pe cap cu orice. Aveam nevoie de produse naturale, fără parabeni sau alcool”, sunt confesiunile făcute acum de Dana Roba.

Fanii i-au fost aproape în toată această perioadă. La noua ei postare, oamenii au ținut să îi transmită admirația pentru puterea pe care a avut-o de a trece peste alături de fostul soț.

„Offf, Doamne, prin ce necaz ai trecut, mi-e milă de tine! Dar vezi că Dumnezeu te iubește și te-a lăsat în viață să fii alături de fetele tale!”;

„Ai grijă de tine! Multă sănătate”, „Ești și frumoasă și, dovadă vie, după moarte, viața continuă”, sunt câteva din mesajele primite de Dana Roba.