Dana Roba i-a pus la punct pe cârcotași. Cum s-a apărat makeup artista după ce a fost numită ”urâtă” în online

Anul acesta a fost unul foarte dificil pentru Dana Roba. Makeup artista a fost la un pas de moarte, după ce a fost bătută cu bestialitate de către soțul ei. Cu povestea ei a empatizat o țară întreagă, dar au existat și excepții care au ales să o jignească după această tragedie.

Dana Roba: ”Și eu am fost superbă”

Dana Roba poate spune că s-a născut pentru a doua oară. În urmă cu doar câteva luni, aceasta a trecut prin cel mai tragic episod din viața ei. Cel care a jurat că o va iubi și o va proteja necondiționat s-a transformat în călăul ei.

. Aceasta a fost lovită cu picioarele și cu ciocanul până când a fost lăsată inconștientă. Aceasta a ajuns la spital într-o stare extrem de gravă și nimeni nu îi mai dădea nicio șansă.

Totuși, se pare că makeup artista a fost norocoasă. Și-a revenit după ce a fost internată la Terapie Intensivă, dar rănile ei fizice și psihice nu s-au vindecat nici până în ziua de azi.

Dana a știut că trebuie să rămână puternică pentru fiicele ei. Astfel, după ce a fost externată, a făcut tot posibilul pentru a începe un nou capitol.

De parcă toate evenimentele din ultima vreme nu au fost suficiente, makeup artista mai trebuie să îndure ceva. Și anume, răutatea celor din online care ia amploare pe zi ce trece.

Makeup artista primește jigniri pe bandă rulantă în online

Deși mulți au empatizat cu Dana Roba și au fost impresionați de evenimentele din viața ei, au existat și excepții. Aproape că nu este zi în care makeup artista să nu fie jignită despre felul în care arată.

Soțul ei a mutilat-o, la propriu și a lăsat răni adânci pe chipul ei. Cel mai probabil, sunt cicatrici care nu se vor vindeca niciodată și pe care Dana va trebui să le accepte.

Numită în repetate rânduri ”o femeie urâtă” de către cei din online, bruneta nu a mai putut să se abțină. Dana a simțit nevoia să îi pună la punct pe răutăcioși.

Fără să stea prea mult pe gânduri, aceasta i-a transmis unui internaut un mesaj destul de dur. I-a explicat fără menajamente prin ce a trecut și cine este responsabil de asta, în speranța că acest subiect se va încheia.

”Și eu am fost superbă înainte cu o zi de macabrul organizat de fostul soț… Mulțumesc lui Dumnezeu că ești mai frumoasă decât mine și că nu ai trecut prin ce am trecut eu. pentru mine frumusețea nu are o valoare.”, a scris Dana Roba în online.