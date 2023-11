Dana Roba, în război cu fosta soție a iubitului. Și-au adus acuzații dure: „Beni a fost înșelat cu vărul lui” vs. „Să nu uite de ce a fost mutilată”

Dana Roba i-a adus mai multe acuzații Iuliei Istrate, fosta soție a lui Beni. Susține că aceasta s-a băgat în relația ei cu bărbatul, pe vremea când avea 17 ani, dar și că l-a înșelat cu vărul lui primar și că nu-l lasă să-și vadă copiii. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a luat foc.

Dana Roba s-a luat la ceartă cu fosta soție a lui Beni

După ce și a adus-o în pragul morții, Dana Roba și-a găsit fericirea în brațele primei sale iubiri, Beniamin Branko și

Până atunci, însă, make-up artistul a intrat într-un scandal cu Iulia Istrate, fosta soție a lui Beni- cu care bărbatul are trei copii. Ea susține că, de fapt, fosta concurentă de la Chefi la cuțite s-a băgat în relația pe care ei au avut-o în trecut, iar acum nu o lasă să aibă o legătură cu copiii lor.

Ba mai mult, nici pe Beni nu l-ar lăsa să-i vadă pe aceștia de când este într-o relație. „Îmi pare rău pentru copilașii lui Beni, că nu poate să fie puțin mai implicat și în viața lor și că sunt mai mult cu fosta soacră, dar asta este viața. Beni va avea o altă familie, face parte acum din familia noastră.

Una dintre fetițe mi-a spus zilele trecute: ‘Mama, abia aștept să te căsătorești cu Beni să îi spun si eu tată’. Mi-au dat lacrimile. Mă deranjază foarte tare faptul că fostei soție a lui Beni nu îi place ca copiii lor să aibă o relație cu mine.

Ar fi fost spre binele ei, așa cum duc copiii mei în vacanță, i-aș fi luat pe toți, nu era o pagubă atât de mare, nu era o cheltuială asa de mare. Repet, o făceam cu toată dragostea pentru dragostea pe care i-o port lui Beni”, a spus Dana Roba pentru

„L-a părăsit pe Beni pentru vărul lui primar”

Make-up artistul susține că Iulia Istrate se consideră vedetă de când a apărut la televizor și este recalcitrantă. Ba mai mult, a afirmat că Beni a fost părăsit de Iulia chiar pentru vărul lui primar și că în ciuda eforturilor, nu a putut să-și repare relația.

„Eu nu pot și nu îmi doresc să am prietenie cu fosta nevastă a lui Beni. Ea este cu vărul lui Beni, ea l-a părăsit pe Beni pentru vărul lui primar. Ea și-a lăsat familia pentru vărul lui primar, eu nu pot să fiu prietenă cu o astfel de femeie”, a declarat Dana Roba.

În aceste condiții, Iulia Istrate a reacționat. A dezvăluit că a avut o discuție cu Dana Roba și că aceasta „se băga în viața ei”. „I-am cerut fostului soț, ca Dana să nu implice copiii sau pe mine în discuții. Am văzut o postare pe rețelele de socializare, am primit-o de la cineva, nu îi urmăresc, nu mă interesează absolut deloc viața lor.

În acea postare spunea că eu vorbesc urât despre ea, că nu las copii la ea. Chiar una dintre fetițe a început să plângă, pentru că a auzit discuția, a avuzit-o pe Dana în timp ce mă jignea în niște mesaje vocale și în care spunea că fetița mea i-ar fi spus că nu are voie să facă poze cu ea, că nu are voie să meargă la ea, că eu îi interzic”, a afirmat Iulia.

Dana Roba a fost pusă la punct

Cât despre relația sa, Iulia Istrate a afirmat că nu este vorba despre vărul primar al lui Beni, ci despre o rudă îndepărtată. Totodată, a afirmat că bărbatul are acces la copiii, dar că nu-i vizitează pentru că este prea ocupat cu Dana Roba și noua familie.

„Leggat de Beni… A ajuns în acel hal în care nu are un cuvant de spus în fața unei femei. Îmi este milă de el. Toata lumea stie cine e Dana Roba. Nu că ar știi careva că a fost buna vreodată. Ea își dă cu părerea despre viața mea? S-a găsit cine… În afară de machiaj, nu știe să facă nimic. Ba da, mahala, că din asta se câștigă mai bine. Să nu uite de ce a fost mutilată. Toată țara știe.

Am apreciat-o si mi-a fost milă de ea, dar în momentul de fața nu simt decât scârbă cand aud numele ei, iar pentru mine e zero barat. Asta provoacă vedeta, cu ghilimelele de rigoare. Să nu mai spună că are 5 copii. Sa își facă daca îi trebuie. Ai mei nu vor fi niciodată a ei.

Să se lase de victimizare pentru că mesajul ei trimis catre mine a fost acesta: Familia lui sunt eu, fetele mele și viitorul copil. Acesta este motivul pentru care Beni își neglijază copiii și nu mai are răbdare cu ei cănd sunt la el, pentru că îl înnebunește această femeie.

Probabil de asta evită să îi ducă la ea, ci preferă să îi vadă pentru o ora, ca să fie doar el cu ei ! Deci nu e adevărat că el nu are acces la ei. Nu are timp. Alearga dupa flori”, a concluziat fosta soție a lui Beni.