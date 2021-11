Cei care nu vor să se vaccineze, să-și plătească spitalizarea! – propunerea unui deputat USR

Emanuel Ungureanu, membru al Camerei Deputaților din partea USR, susține că, în momentul actual, pacienții cu boli cronice sunt discriminați în raport cu cei care ajung să se interneze în cu COVID-19 pentru că au refuzat să se vaccineze.

Emanuel Ungureanu: „Ce-ar fi să introducem în România plata serviciilor medicale pentru pacienții nevaccinați”

Ungureanu a evocat într-o intervenție la chestiunea legată de plata serviciilor medicale pentru bolnavii spitalizați cu SARS-CoV-2 ce au refuzat administrarea vaccinului anti-COVID.

„Cei care se plâng de discriminare şi mă refer la cei nevaccinați sau cei care vorbesc despre vaccinare obligatorie ţin să le aduc aminte că la fel de discriminați sau mai grav discriminați sunt pacienții cu boli cronice, pentru că, în clipa în care o secție de Terapie Intensivă se umple în proporție de 70% cu pacienți nevaccinați, cei care au nevoie de spital şi sunt vaccinați, dar sunt cu boli cronice, brusc se trezesc discriminați de nevaccinații care refuză un tratament, din motive neînțelese, mă refer la vaccin”, a subliniat Emanuel Ungureanu.

În continuare, deputatul USR aduce în discuție introducerea plății serviciilor medicale pentru pacienții cu COVID-19 care au refuzat vaccinul. De altfel, susține că pacienții care nu au virusul nu au acces în spitale din cauza pacienților COVID care nu s-au vaccinat.

„Ce-ar fi să introducem în România plata serviciilor medicale pentru pacienții nevaccinați, care refuză vaccinul? Ok, vrei să fii liber, vrei să strigi că ai drepturi? Dacă refuzi vaccinul, atunci când ajungi la spital, plătește! Nu vrei nici testare, nu vrei nici vaccinare, dar vrei să ocupi un loc în spital pentru un pacient cu altă boală foarte gravă şi care nu are de ales cum ai avut tu, îi iei patul, nici nu vrei să plătești, dar strigi libertate (…) Iată o altă perspectivă, apropo de cei care strigă: ‘Vrem libertate, vrem drepturi egale’. Mă întreb, se gândește cineva la cei mai mulți dintre pacienții din România, care nu au COVID şi care nu au acces în spitale, pentru că alți concetățeni refuză vaccinul?”, a mai precizat deputatul USR.

Deputatul susține că Florin Cîțu e autorul ”degringoladei” în lupta contra COVID

Florin Cîțu a fost autorul acestei ”degringolade” în combaterea pandemiei, consideră deputatul USR Emanuel Ungureanu, care face parte din Comisia de Sănătate. În opinia sa, PNL a blocat negocierile pe tema certificatului verde obligatoriu la locul de muncă, fiind nemulțumiți că un amendament al PSD a prevăzut efectuarea de teste pe cheltuiala bugetului de stat pentru persoanele care nu sunt vaccinate timp de 60 de zile.

„Domnul Cîţu este autorul de facto al acestei degringolade din zona de luptă împotriva pandemiei, suntem într-o situație catastrofală cu numărul zilnic de morți. Chiar dacă numărul infectărilor scade, avem încă un număr foarte mare de morți zilnic, datorită sistemului ATI care este plin ochi, încă, de bolnavi în stare foarte gravă. Nu știu de ce se insistă că nu ar exista voturi pentru certificatul verde, pentru că sunt şi fără PSD. Aici este un joc politic între PNL şi PSD, un joc de frumusețe în fața electoratului, cu consecințe dramatice”, a precizat deputatul USR.

Ungureanu: „Nazismul nu a avut nicio preocupare pentru a salva vieți, ci pentru a extermina vieți”

De altfel, deputatul USR susține că certificatul verde oferă protecție pentru a salva vieți, iar nazismul nu are „nicio preocupare pentru a salva vieți”, ci pentru a le lua. Ungureanu susținând că România nu are o putere fermă de discuție cu proprii săi cetățeni și că „societatea noastră are niște falii îngrozitoare”, deoarece nu există comunicatori care să le explice cetățenilor situația.

„Certificatul verde este o formă de protecție, de salvare a vieții. Nazismul nu a avut nicio preocupare pentru a salva vieți, ci pentru a extermina vieți, în mod incredibil. Societatea noastră are niște falii îngrozitoare şi, pentru că nu există comunicatori la vârful țării care să explice, totuși, că avem o mare categorie de români discriminați de către nevaccinați şi care nu au acces la sistemul sanitar, datorită încăpățânării acestora”, precizează deputatul.

Este de datoria mea să se salveze vieți, susține Ungureanu

Chestionat dacă prin această acțiune ar fi respectată Constituția, deputatul USR a precizat că este de datoria sa să salveze vieți. În opinia sa, sunt suficiente voturi în Parlament în favoarea certificatului verde COVID.

„Toate măsurile despre care vorbim noi în aceste zile se învârt în jurul articolului 53 din Constituție (privind condițiile de restrângere a unor drepturi şi libertăţi – n.r.). Eu am datoria, ca parlamentar, să protejez viața. Toate celelalte drepturi din Constituție se subordonează acestui drept fundamental. Aşa este construită Constituția, piramidal. Eu am datoria să salvez viaţa”, a adăugat Emanuel Ungureanu.