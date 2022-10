New York, sufocat de numărul mare de migranți care se mută în oraș. Americanii au declarat stare de urgență

Primarul orașului, Eric Adams, consideră situația drept una ”de criză” și a declarat stare de urgență. Peste 17.000 de migranți au ajuns în New York începând cu luna aprilie, dinspre granița de sud a statului.

Stare de urgență în New York din cauza migranților

Din luna septembrie sosesc în oraș șase autobuze cu migranți pe zi, lucru confirmat de primarul Eric Adams. Edilul orașului New York a anunțat, de asemenea, că una din cinci persoane din sistemul de adăposturi din oraș e prezent solicitantă de azil.

ADVERTISEMENT

Majoritatea celor care ajung în New York sunt familii cu copii de vârstă școlară care au nevoie urgentă de îngrijiri medicale. În condițiile în care afluxul de migranți va costa New York 1 miliard de dolari doar în acest an fiscal, primarul a solicitat finanțare federală pentru a face față cheltuielilor, potrivit

” Și eu sunt supărat. Nu am cerut acest lucru. Nu a existat niciodată un acord pentru a ne lua angajamentul de a sprijini mii de solicitanți de azil”, a explicat primarul.

ADVERTISEMENT

New York riscă să rămână fără finanțare pentru alte priorități, din cauza numărului mare de migranți. ”Serviciile sociale ale orașului sunt exploatate de alții în scop politic. Orașul va rămâne fără finanțare pentru alte priorități. New York City face tot ce putem, dar ajungem la limita exterioară a capacității noastre de a ajuta”, a completat Adams.

Fluxul de migranți ar fi cauzat de statele Texas, Arizona și Florida, care redirecționează oameni în zone conduse de democrați. Oficialii republicani ai acestor state se apără și spun că tactica are ca scop atenuarea impactului fluxului de migrație dinspre Mexic.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, măsura e considerată de democrați drept o măsură cinică menită să crească presiunea asupra administrației Biden astfel, democraților cât de serioasă e chestiunea migranților ilegali care ajung în țară dinspre Mexic și, ulterior, să determine administrația Biden să ia măsuri pentru a reduce numărul acestora.

Orașul El Paso din Texas a oferit migranților călătorii gratuite către New York și Chicago, pentru a reduce presiunea pe resursele acestui oraș. Conform guvernatorului din Texas, El Paso a trimis spre aceste zone nu mai puțin de 9.000 de migranți în ultimele luni.

ADVERTISEMENT

Conform cifrelor oficiale în SUA intră într-un an aproximativ 1 milion de migranți cu acte în regulă. Cifrele migranților ilegali sunt mult mai mari. În urmă cu câțiva ani autoritățile din SUA estimau că aproximativ 12 milioane de oameni au intrat și trăiesc în țară fără a avea acte.